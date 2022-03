Champions: quando é o sorteio e os times classificados para as quartas

Estão definidas as oitos equipes que disputarão às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2021/22. Nesta quarta-feira, 16, foram encerrados os confrontos das oitavas e Chelsea (Inglaterra) e Villarreal (Espanha) se juntaram a Bayern de Munique (Alemanha), Liverpool (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Atlético de Madri (Espanha) e Benfica (Portugal). Os confrontos das quartas serão definidos na sexta-feira, 18, em Nyon, na Suíça, a partir das 7h45 de Brasília.

Nesta terça, o Villarreal, atual campeão da Liga Europa, surpreendeu ao bater a Juventus por 3 a 0, em Turim. Já o atual campeão Chelsea bateu o Lille, na França, por 2 a 1. Com isso, as quartas de final ficaram dominadas por equipes espanholas e inglesas, com apenas Benfica e Bayern de Munique como “intrusos”.

Pelo segundo ano seguido a principal competição da Europa não terá nem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo nesta fase. Na edição que marcou o retorno do craque português ao Manchester United, o time foi eliminado pelo Atlético de Diego Simeone, em jogo em que Cristiano sequer finalizou.

Também não foi desta vez que o Paris Saint-Germain conquistou sua primeira taça de Champions. O time que contou com o reforço de Messi para a temporada, além de Neymar e Kilyan Mbappé, caiu para o Real Madri de Vinícius Jr. e Karim Benzema, com direito a virada e três gols do francês. Ainda foram eliminados nas oitavas; RB Salzburg, Inter de Milão, Sporting, Ajax, Juventus e Lille.

