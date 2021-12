Champions: PSG vence o Brugge com show de Mbappé e Messi, mas fica em 2º

Mesmo já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu com autoridade o Club Brugge nesta terça-feira, 7, no Parque dos Príncipes, em partida que marcou o encerramento da fase de grupos da competição. Sem poder contar Neymar, afastado por oito semanas devido a uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, a equipe francesa construiu ainda no primeiro tempo confortável vantagem liderada por atuação decisiva de sua dupla de ataque: o francês Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi.

O triunfo por 4 a 1, contudo, não credenciou o time a primeira colocação do grupo A. Na outra partida, mesmo derrotado por 2 a 1 para o Red Bull Leipzig, na Alemanha, o Manchester City teve a liderança inabalada pelos 12 pontos conquistados até aqui. O PSG, com o triunfo, chegou aos 11.

Os parisienses iniciaram a partida de forma arrasadora. Logo com um minuto, após cruzamento de Nuno Mendes, Mbappé aproveitou a falha do goleiro Mignolet para abrir o placar. Aos seis, aproveitando passe de Di Maria, o camisa 7 concluiu de primeira para marcar o seu segundo na partida.

🇦🇷 Leo Messi has now scored 124 goals in 154 Champions League games ⚽️#UCL https://t.co/LFx2CzACWf pic.twitter.com/ZqPSrLbiny — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021 Continua após a publicidade

Ainda na primeira etapa, aos 37, foi a vez de Messi fazer o dele. Em contra-ataque puxado por Mbappé, ele serviu ao argentino que ajeitou para a perna esquerda e concluiu sem chances para o goleiro. Os donos da casa ainda desperdiçaram boas oportunidades.

No segundo tempo, já com ritmo mais lento, o time da casa sofreu um gol dos visitantes, marcado aos 22 minutos por Rits. Aos 30, novamente Messi, marcou ao seu melhor estilo: em finalização rasteira e precisa, deixando Mignolet parado.

City tropeça na Alemanha

No outro jogo com início às 14h45, o Manchester City sucumbiu para o Leipzig. A vitória dos alemães começou a ser construída aos 23 minutos do primeiro tempo, com um gol do meio-campista Szoboszlai. A vantagem foi aumentada aos 25 da segunda etapa, com o atacante português André Silva. O City ainda tentou reagir com um gol de Mahrez, mas não conseguiu o empate. Com o resultado, a equipe alemã ficou em terceiro lugar, com sete pontos, e disputará a Liga Europa.

