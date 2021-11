Champions: PSG confirma desfalque de Messi diante do RB Leipzig

Lionel Messi desfalcará o Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de Grupos da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, 3. O atacante argentino de 34 anos se recupera de um desconforto muscular na coxa esquerda, além de dores no joelho, e foi preservado do duelo fora de casa.

Messi tem convivido com problemas físicos desde sua chegada à França e, por isso, só atuou em oito partidas, com três gols marcados, todos na Liga dos Campeões. Na última sexta-feira, 29, ele foi substituído no intervalo do jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

O camisa 30 não treinou com normalidade nos últimos dias, mas a expectativa do técnico Mauricio Pochettino é poder contar com seu compatriota na diante do Bordeaux, pela Ligue 1, no próximo sábado, 5.

Messi também tem compromissos importantes com a seleção argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, nos próximos dias 13 e 17 contra Uruguai e Brasil, respectivamente.

Sergio Ramos, que ainda nem sequer estreou pelo PSG e enfrenta rumores sobre uma possível saída, Marco Verratti e Leo Paredes também são desfalques por lesão.

Kylian Mbappé, que não participou do triunfo sobre o Lille, se recuperou de uma infecção e deve formar o ataque do PSG em Leipzig com Neymar e Ángel Di Maria. O PSG lidera o Grupo A com 7 pontos, um a mais que o Manchester City. O Club Brugge tem quatro, enquanto o Lepzig ainda não pontuou.