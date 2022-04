Champions pode ser caminho para consagrar Benzema como Bola de Ouro

O Real Madrid enfrenta o Chelsea nesta terça-feira, 12, às 16h (de Brasília), pelo decisivo confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, com confortável vantagem após vencer a primeira partida por 3 a 1. Confirmar o favoritismo pela vaga entre os quatro melhores da Europa, porém, significa bem mais do que seguir com chances do 14º título da Champions. A competição também pode ser o caminho perfeito para consolidar Karim Benzema na conquista de uma inédita e sonhada Bola de Ouro.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Autor de 11 gols no torneio – seis deles nos mata-matas -, o atacante francês precisará lutar contra estatísticas. Se vencer o cobiçado prêmio terá 35 anos já completos, o segundo jogador com mais idade a conseguir o feito atrás somente do inglês Sir Stanley Matthews, que faturou a Bola de Ouro com 41 anos e dez meses completos. Depois dele, o mais velho vencedor é Lionel Messi, atual detentor da premiação, com 34 anos e cinco meses.

Benzema já desperta defensores pela conquista pessoal devido a atuações decisivas na fase mais aguda da competição. Diante do Paris Saint-Germain, nas oitavas de final, marcou os três gols que desbancaram um dos favoritos e decidiram o confronto. Ele repetiu o mesmo feito diante do próprio Chelsea, em Londres.

Agora, tem como principais concorrentes na corrida pela premiação o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Ambos ainda estão na briga pelo título da competição, enquanto nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Neymar, candidatos tradicionais, já foram eliminados.

Coadjuvante por muitos anos, enquanto Cristiano Ronaldo atuou no Real Madrid, o camisa 9 recuperou o protagonismo nos últimos anos. Somando três temporadas completas e a atual, em curso, foram 124 gols marcados em 184 partidas, uma média de 0,67.

Continua após a publicidade

Em contrapartida, os títulos não foram alcançados com a mesma frequência, apenas três troféus no mesmo período: o do Campeonato Espanhol 2019/20 e os da Supercopa Espanhola de 2019/20 e 2021/22.

Longe da taça da Liga dos Campeões desde a temporada 2017/18, o Real Madrid não chegou como um dos mais badalados times para esta edição, mas cresceu durante o competição.

Vale dizer que Salah e Lewandowski também tem cartas consideráveis nas mangas. Lewa é o atual bicampeão do prêmio The Best, além de ser o principal artilheiro da atual edição da Champions, com 12 gols. O polonês já marcou 46 gols em 40 partidas nesta temporada, enquanto Salah também vive um dos melhores momentos da carreira. Foram 28 gols e 11 assistências em 39 partidas

Apesar de estar de volta à seleção francesa após problemas extracampo que o afastaram, as atuações de Benzema na Copa do Mundo não pesarão para o prêmio da Bola de Ouro.

Segundo a revista francesa France Football, o critério para a premiação passou a ser a temporada europeia, ou seja, para a próxima, entre agosto de 2021 e julho de 2022. O mundial acontece em novembro deste ano e não entra para a avaliação.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!