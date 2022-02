Champions inicia mata-matas: onde assistir, jogos, favoritos e chaveamento

Após dois meses de pausa, a Liga dos Campeões está de volta para a disputa dos mata-matas. Em busca do sonhado título da maior competição de clubes do mundo, 16 equipes jogarão oito confrontos em ida e volta. Para abrir as oitavas de final, quatro jogos movimentam esta semana de torneio, com maior destaque para Real Madrid e Paris Saint-Germain, que marcará o reencontro entre Messi e o rival histórico dos tempos em que atuou pelo Barcelona. A tradicional final da Champions está programada para a Gazprom Arena, em São Petersburgo, no Rússia, no dia 28 de maio.

Tendo em vista a organização das datas, os outro quatro confrontos serão disputados na próxima semana (dias 22 e 23). As partidas de volta estão marcadas para 8, 9, 15 e 16 de março. Todos os jogos serão transmitidos via TNT, Space ou HBO Max, enquanto um duelo por semana será exibido no canal aberto SBT.

PLACAR preparou um mini guia sobre os quatro primeiros duelos do mata-mata da Liga dos Campeões. Confira:

TABELA E ONDE ASSISTIR

15/02 – 17h – Sporting x Manchester City – Space e HBO Max

15/02 – 17h – Paris Saint-Germain x Real Madrid – SBT, TNT e HBO Max

16/02 – 17h – RB Salzburg x Bayern de Munique – Space e HBO Max

16/02 – 17h – Inter de Milão x Liverpool – TNT e HBO Max

COMO CHEGAM OS TIMES

Sporting x Manchester City

Vice-líder do Campeonato Português e classificado às oitavas da Champions como segundo colocado de grupo com Ajax, Borussia Dortmund e Besiktas, o Sporting precisará de jogos perfeitos para eliminar o Manchester City. A equipe do técnico Rúben Amorim sofre com a lesão de Pedro Gonçalves, principal destaque do clube na competição.

Atual campeão inglês e caminhando para mais um título nacional, o time treinado pelo espanhol Pep Guardiola pode contar com Riyad Mahrez, argelino artilheiro da equipe no torneio, com cinco gols marcados em seis atuações.

PSG x Real Madrid

O badalado Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé e Neymar – voltando de lesão – chega ao mata-mata do campeonato continental sem ostentar favoritismo. Se a principal novidade deve ser a presença do camisa 10 brasileiro, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, com problema na panturrilha, desfalcará a equipe dirigida pelo argentino Mauricio Pochettino.

Do outro lado, o Real Madrid domina a Espanha na temporada com a dupla de ataque composta por Karim Benzema e Vinicius Júnior – juntos marcaram 39 gols em 2021/22. Sonhando com o inédito título, o time parisiense precisa derrubar o maior vencedor da competição para seguir adiante.

Entre os classificados para as oitavas, o PSG é o segundo time que menos finalizou, com apenas 58 tentativas, enquanto o clube de Madri é o vice-líder na estatística: chutou 110 vezes em seis partidas.

Red Bull Salzburg x Bayern de Munique

No duelo entre o Red Bull Salzburg e o Bayern de Munique, o favoritismo é todo alemão. Com 100% de aproveitamento no torneio, sofreu apenas três gols e marcou 22 na fase de grupos, sendo nove do atacante Robert Lewandowski, atual vencedor do The Best Fifa e segundo lugar na artilharia da Champions, com nove gols.

Os austríacos, contudo, podem se agarrar no excelente retrospecto recente, em que venceu seis dos sete jogos disputados entre a pausa do torneio europeu.

Inter de Milão x Liverpool

Os dois tradicionais clubes do Velho Continente jogarão um confronto de enorme peso nesta primeira fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Na briga pelo Campeonato Italiano, a Inter se classificou em segundo lugar do grupo D, liderado pelo Real Madrid.

Também embalado, o Liverpool vive excelente fase e corre atrás da liderança na Premier League, além de estar com aproveitamento de 100% na Champions. De acordo com dados da Uefa, o clube inglês é o que mais correu na fase anterior com 177,90 km por partida e promete a intensidade comum dos trabalhos de Jurgen Klopp.

LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS

Artilheiro: Sebastian Haller (Ajax) – 10 gols

Líder em assistência: Bruno Fernandes (Manchester United) – 5 assistências

Melhor ataque: Bayern de Munique – 22 gols

Melhor defesa: Real Madrid e Bayern de Munique – 3 gols sofridos

Pior ataque entre os classificados: Lille e Atlético de Madri – 7 gols marcados

Pior defesa entre os classificados: Sporting – 12 gols sofridos

