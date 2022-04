Champions inicia as quartas de final: confrontos, favoritos e cruzamentos

A primeira semana de abril marca o início dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões 2022. Nesta terça-feira, 5, às 16h, o Benfica recebe o Liverpool no Estádio da Luz, em Portugal. Simultaneamente no Eithad Stadium, o Manchester City do técnico Pep Guardiola medirá forças com o Atlético de Madri de Diego Simeone. Outras duas partidas na quarta-feira, 6, fecham a rodada: Chelsea x Real Madrid e Villareal x Bayern de Munique.

Como chegam as equipes

Classificado na liderança do grupo A, o Manchester City passou com facilidade pelo Sporting nas oitavas de final ao vencer por 5 a 0, em Portugal, e assegurar o empate sem gols no segundo jogo. Desfalque para a primeira partida das quartas será o zagueiro português Rubén Dias, lesionado.

Enquanto isso, o Atlético, que eliminou o Manchester United de Cristiano Ronaldo nas oitavas, chega para a partida decisiva com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol. A última, uma goleada por 4 a 1.

No outro jogo que abre o primeiro dia de confrontos das quartas, o Liverpool do técnico Jürgen Klopp, que despachou a Inter de Milão com dois triunfos nas oitavas, também vem embalado por vitória no Campeonato Inglês, do qual é o vice-líder, com 72 pontos, um a menos que o City.

Seu oponente, o Benfica tropeçou na última sexta-feira,1, frente ao Braga e perdeu uma invencibilidade de nove jogos. O time de Lisboa é apenas o terceiro colocado do Campeonato Português, com 15 pontos a menos que o líder Porto. Na Liga dos Campeões, os Encarnados surpreenderam ao eliminar, nas oitavas, o Ajax, com um triunfo em Amsterdã.

Na quarta-feira, Chelsea e Real Madrid jogam no Stamford Bridge a partida mais aguardada da chave. Autor dos três gols que eliminaram o Paris-Saint Germain das oitavas, Karin Benzema marcou duas vezes na última vitória do líder do Campeonato Espanhol.

Atual campeão europeu e mundial, o Chelsea venceu, sem dificuldades, o Lille, nas oitavas, mas chega para o primeiro confronto das quartas com uma amarga derrota no campeonato inglês, por 4 a 1 para o Brentford, no último sábado. Os Blues estão em terceiro na Premier League, sem chances de título.

O Villarreal, que passou pela Juventus com moral nas oitavas está em 7ª lugar no campeonato espanhol e vem de duas vitórias nos últimos cinco confrontos. Enquanto o Bayern de Munique, como de praxe, é líder isolado no Alemão. Na Liga dos Campeões, a equipe despachou o RB Salzburg.

Favoritos:

Manchester City e Atlético de Madri prometem uma partida equilibrada e colocará frente a frente dois técnicos renomados, que propõem estilos diferentes de jogo. No último confronto entre eles, aliás, o argentino Diego Simeone eliminou Guardiola, então à frente do Bayern de Munique, na semifinal da temporada 2015/2016. Já o Liverpool, que se classificou na liderança do grupo B com 100% de aproveitamento, aposta no elenco estrelado e na artilharia de Mohamed Salah e Sadio Mané.

Atual campeão do torneio, o Chelsea não deve ter caminho fácil diante do Real Madrid, que decidirá a vaga no Santiago Bernabéu. O Bayern de Munique, favorito no confronto com o Villarreal, terá o decisivo e artilheiro da Liga dos Campeões, Robert Lewandowski, com doze gols em oito jogos na competição. A final da competição está marcada para 28 de maio, no Stade de France, nos arredores de Paris. A decisão estava marcada para São Petersburgo, na Rússia, mas a sede foi alterada em razão da guerra na Ucrânia.

Cruzamento:

Terça-feira, 5 – 16h (de Brasília)

Benfica x Liverpool (Estádio da Luz, em Portugal)

Manchester City x Alético de Madri (Eithad Stadium, na Inglaterra)

Quarta-feira, 5 – 16h (de Brasília)

Villarreal x Bayern de Munique (Madrigal Stadium, na Espanha)

Chelsea x Real Madrid (Stamford Bridge, na Inglaterra)

Jogos da volta estão marcados para os dias 12 e 13 de abril.

