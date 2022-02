Champions, Fluminense e mais: onde assistir aos jogos desta terça

Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea enfrenta o Lille, no Stamford Bridge e o Villarreal pega a Juventus, no estádio El Madrigal. Ambas as partidas estão marcadas para às 17h (de Brasília)

Pela segunda fase da Libertadores, o Millonarios enfrenta o Fluminense, às 21h30, no El Campín, em Bogotá. Já a Ponte Preta faz sua estreia na primeira fase da Copa do Brasil, contra o FC Cascavel, às 21h30 (de Brasília), no estádio Arnaldo Busato.

E no futebol feminino, a seleção brasileira enfrenta a seleção da Finlândia, às 14h30, pelo Torneio Internacional da França, no estádio Michel d’Ordano, em Caen.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira, 22:

Liga dos Campeões

17h

Chelsea x Lille – TNT e HBO Max

Villarreal x Juventus – HBO Max e Space

Copa Libertadores

19h15

Everton x Monagas – ESPN e Star+

21h30

Millonarios x Fluminense – ESPN e Star+

Plaza Colonia x The Strongest – ESPN e Star+

Copa do Brasil

16h30

Lagarto x Figueirense – Premiere e SporTV

19h

URT x Avaí – Premiere e SporTV

21h30

FC Cascavel x Ponte Preta – SporTV e Premiere

Campeonato Mineiro

19h

Uberlândia x Caldense – Futebol Mineiro TV

Torneio da França Feminino

14h30

Brasil x Finlândia – SporTV

16h10

França x Holanda – SporTV

