Champions encerra oitavas: onde assistir, jogos e destaques

As oitavas de final da Liga dos Campeões terminam nesta semana, com jogos na terça-feira, 15, e quarta-feira, 16. O maior destaque vai para o confronto entre Manchester United e Atlético de Madri, que coloca em campo o atual campeão espanhol e o time de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do torneio. A tradicional final da Champions está programada para dia 28 de maio e aconteceria na Gazprom Arena, em São Petersburgo, mas em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi realocada para o Stade de France, em Paris.

As primeiras partidas de volta foram disputadas na última semana, com as classificações de Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City e Real Madrid. Todos os jogos serão transmitidos via TNT, Space ou HBO Max, enquanto um duelo por semana será exibido no canal aberto SBT.

PLACAR preparou um mini guia sobre os quatro duelos desta semana do mata-mata da Liga dos Campeões. Confira:

TABELA E ONDE ASSISTIR

15/03 – 17h – Manchester United x Atlético de Madri (1º jogo: Atlético de Madri 1 x 1 Manchester United) – SBT, TNT e HBO Max

15/03 – 17h – Ajax x Benfica (1º jogo: Benfica 2 x 2 Ajax) – Space e HBO Max

16/03 – 17h – Lille x Chelsea (1º jogo: Chelsea 2 x 0 Lille) – TNT e HBO Max

16/03 – 17h – Juventus x Villarreal (1º jogo: Villarreal 1×1 Juventus) – Space e HBO Max

COMO CHEGAM OS TIMES

Manchester United x Atlético de Madri

O jogo entre o atual campeão da Espanha e o time de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história da Champions, é o confronto mais esperado desta semana. Depois de um empate por 1 a 1 em Madri, o Atlético enfrentará a torcida do United, em Old Trafford.

Autor de três gols no último final de semana, Cristiano Ronaldo tem a seu favor o bom retrospecto contra o Atlético. O clube espanhol, no entanto, conta com um trabalho concreto do treinador Diego Simeone.

Ajax x Benfica

Sensação da primeira fase da Champions, o Ajax de Antony e Haller encontrou uma pedra no sapato ao enfrentar o Benfica. Na partida de ida, em Portugal, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, e o duelo segue em aberto.

Sem perder em casa desde dezembro, o time holandês conta com um ataque potente e o maior destaque vai para Haller, autor de 10 gols nos últimos nove jogos. Já o Benfica está distante da briga pelo Campeonato Português, mas pode focar as atenções na competição continental.

Lille x Chelsea

Sofrendo com as sanções impostas pelo governo britânico contra Roman Abramovich, o Chelsea, atual campeão europeu, tem a vaga encaminhada nas quartas de final após vencer a ida por 2 a 0, em Stamford Bridge.

Sem convencer na temporada, o Lille, atual campeão francês, precisa de um milagre para se classificar dentro de campo. Instável, o time precisa reverter o placar contra um Chelsea que não perde por dois ou mais gols de vantagem desde abril de 2021.

Juventus x Villarreal

Invicto desde janeiro, a Juventus reencontrou a estabilidade e chega com favoritismo para encarar o Villarreal. Com os focos para a jovem estrela Dusan Vlahovic, a equipe da Itália encara o “Submarino Amarelo”, que busca voos maiores no continente.

Podendo ser um dos poucos italianos a fazer grande campanha em torneios europeus, a Juve tem um caminho teoricamente mais fácil e decide em casa. Além de tudo, o desempenho nada empolgante do Villarreal no Campeonato Espanhol levanta ainda mais o número de apostas na “Velha Senhora”.

LÍDERES DE ESTATÍSTICAS

Artilheiro: Robert Lewandowski (Bayern de Munique) 12 gols

Líder em assistências: Bruno Fernandes (Manchester United) e Leroy Sané (Bayern de Munique) – 6 assistências

Melhor ataque: Bayern de Munique – 30 gols marcados

Melhor defesa: Chelsea – 4 gols sofridos

Pior ataque entre os classificados: Lille – 7 gols marcados

Pior defesa entre os classificados: Sporting – 17 gols sofridos

