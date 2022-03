Champions: em crise, United e Cristiano tentam findar sina de eliminações

Cristiano Ronaldo e Manchester United sabem bem o que é vencer a Liga dos Campeões. O astro português é nada menos que cinco vezes campeão da competição (quatro com o Real Madrid e uma com a própria equipe inglesa), enquanto os Diabos Vermelhos ergueram a Orelhuda três vezes, em 1968, 1999 e 2008. Os últimos anos para ambos, porém, têm sido de enorme decepção no continente. Nesta terça-feira, 15, United e CR7 têm boas chances de espantar este fantasma, no duelo diante do Atlético de Madri, pelas oitavas de final, em Old Trafford, a partir das 17h (de Brasília).

O jogo de ida, na capital espanhola, terminou empatado em 1 a 1, um ótimo resultado para os ingleses, que sofreram pressão na maior parte do encontro. O histórico anima especialmente Cristiano Ronaldo. O Atlético é uma de suas vítimas preferidas: foram 25 gols em 36 jogos, a maioria dos tempos em que atuava no Real Madrid. Apenas o Sevilla levou mais gols do atacante (27 no total). O atual momento do United, no entanto, não é dos melhores.

O time ocupa apenas a quinta colocação do Campeonato Inglês com 50 pontos, 20 a menos que o líder e rival local Manchester City. Cristiano Ronaldo vem fazendo sua parte: é o vice-artilheiro da Premier League com 12 gols, atrás apenas de Mohamed Salah, do Liverpool, com 20. No último jogo, o camisa 7 marcou três vezes diante do Tottenham e se tornou o recordista de gols em jogos oficiais na história do futebol. O atleta de 37 anos, porém, tem tido constantes problemas de relacionamento com o técnico alemão Ralf Rangnick e uma nova eliminação precoce poderia tornar a crise insustentável em Old Trafford.

Na véspera da partida, Rangnick disse não se preocupar com a forma física do veterano e que conta com seus gols. “Cristiano sempre foi uma pessoa que se cuidou, sabe o que fazer. Se ele vai fazer mais três gols, vamos ver. Não é fácil fazer três gols contra o Atlético de Madrid. A performance geral dele contra o Tottenham foi boa, se não muito boa, e é o que esperamos dele de novo amanhã à noite.”

Desde que chegou à final de 2011, na qual foi derrotado pelo Barcelona, o Manchester United nem sequer chegou às semifinais da Liga dos Campeões. Já Cristiano acumulou eliminações dolorosas, contra Ajax, Lyon e Porto, durante sua passagem pela Juventus. Nesta terça, clube e seu astro querem evitar novo adeus precoce, mas terão pela frente o atual campeão espanhol, mais acostumado às fases decisivas nos últimos anos.

Últimas eliminações do Manchester United:

2020/21: eliminado na fase de grupos

2019/20: não jogou

2018/19: eliminado pelo Barcelona quartas de final

2017/18: eliminado pelo Sevilla nas oitavas de final

2016/17: não jogou

2015/16: fase de grupos

2014/15: não jogou

2013/14: não jogou

2012/13: eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final

2011/12: fase de grupos

Últimas eliminações de Cristiano Ronaldo

2018/2019: Juventus eliminada pelo Ajax nas quartas de final

2019/2020: Juventus eliminada pelo Lyon nas oitavas de final

2020/21: Juventus eliminada pelo oitavas pelo Porto