Champions e decisões na Copa do Brasil: como assistir aos jogos da semana

A semana de futebol promete em todo mundo. Na Europa, a Liga dos Campeões está de volta a partir desta terça-feira, 19, após pausa para a Data Fifa de outubro. Mesmo na terceira rodada da fase de grupos, classificações já podem ser encaminhadas. No Brasil, as semifinais da Copa do Brasil começam e os confrontos de ida serão jogados na quarta-feira, 20. Para não perder nada, confira o “cardápio da semana” e como assistir as partidas:

Logo às 13h45, o Manchester City enfrenta o Club Brugge, no estádio Jan Breydel, em Bruges. A equipe do técnico Pep Guardiola entra pressionada pela terceira colocação no grupo A e faz confronto contra um rival direto por uma das duas vagas para a próxima fase.

Até aqui, o PSG lidera, com quatro pontos. O Brugge está em segundo lugar, com a mesma pontuação, a frente do City, que tem três. A partida tem transmissão da TNT e HBO Max. No mesmo horário, o Besiktas recebe o Sporting, em Istambul. O jogo pode ser acompanhado pelos canais Space e HBO Max.

Outro encontro aguardado será entre Atlético de Madrid e Liverpool, pelo grupo B da Champions, no Wanda Metropolitano, às 16h (de Brasília). Com uma vitórias em dois jogos, os mandantes buscam se descolar dos rivais e encaminhar a classificação. Os ingleses, por outro lado, têm seis pontos ganhos e chegam forte para a briga pela vaga. A partida será transmitida pelo Space e pelo HBO Max. Simultaneamente, pela mesma chave, Porto e Milan também jogarão com transmissão apenas do serviço de streaming.

Válido pelo grupo A, também às 16h, o PSG de Messi e Mbappé enfrenta o Leipzig, no Parque do Príncipes. Sem Neymar, vetado por um problema muscular, a equipe francesa terá no craque argentino a principal referência para vencer.

Líder da chave, o time de Mauricio Pochettino tem um empate e uma vitória e agora enfrenta um Leipzig que ainda não pontuou na competição. O torcedor poderá assistir ao jogo pela SBT, TNT e HBO Max. Na mesma hora, pelo grupo D, o Shakhtar Donetsk recebe o Real Madrid, em jogo com exclusividade do serviço de streaming.

Ainda na terça, às 16h, o Ajax enfrenta o Borussia Dortmund, em Amsterdã, jogo de duas equipes com 100% de aproveitamento pelo grupo C. A partida será transmitida pela HBO Max. No mesmo horário, a Inter de Milão recebe o Sheriff Tiraspol, maior surpresa da competição até aqui, com transmissão da HBO Max.

Já na quarta-feira, 20, dois jogos da maior competição de clubes do mundo chamam a atenção. O primeiro deles, o encontro entre Bayern de Munique e Benfica, os líderes do grupo E. Em Lisboa, os donos da casa recebem o multicampeão buscando a liderança, mas, para isso, precisarão quebrar a invencibilidade do time bávaro, que não perde fora de casa há seis meses. O jogo será transmitido exclusivamente pelo HBO Max. Na mesma hora, Manchester United e Atalanta jogam pelo grupo F em Old Trafford e podem decidir um possível drama para o clube inglês na briga pela classificação. O jogo será transmitido via TNT e HBO Max.

Em sequência, o foco volta para o Brasil, para a disputa das semifinais da Copa do Brasil, que acontecem na quarta-feira, às 21h30. Uma das vagas na decisão será decidida entre Athletico e Flamengo, que jogam a ida na Arena da Baixada. Em fase distinta, os times que carregam o vermelho e o preto no uniforme não enxergam a taça como única chance de título, tendo em vista que o clube paranaense está na final da Sul-Americana e o carioca na final da Libertadores e sonhando com o Brasileirão. O jogo será transmitido pela Globo, SporTV e Premiere.

Simultaneamente, Atlético Mineiro e Fortaleza começam a disputar a outra vaga na final do torneio. No Mineirão, o alvinegro, que lidera o Campeonato Brasileiro, pode chegar perto de mais um título, mas do outro lado há um Fortaleza que faz campanha animadora na liga nacional e tem trabalho consolidado com o argentino Juan Pablo Vojvoda. Sem favoritos, o confronto tem tudo para ser de manter o telespectador ligado. Para assistir ao jogo, basta ligar na Globo, no SporTV ou no Premiere.