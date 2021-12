Champions: como assistir a PSG x Brugge, Real x Inter e Milan x Liverpool

Oito jogos abrem o primeiro dia da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campões. Nesta terça-feira, 7, a bola começa a rolar às 14h45 para os times do grupo A, já com classificação definida. O Manchester City visita o eliminado Red Bull Leipzig, na Alemanha, enquanto o Paris Saint Germain, garantido na segunda posição, enfrenta o Club Brugge em Paris. As partidas poderão ser acompanhadas pela Space, TNT e HBO Max.

Pelo grupo D, às 17h, Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam em jogo que vale a liderança. O confronto no Santiago Bernabéu terá transmissão do SBT, HBO Max e TNT. Outras cinco acontecem no mesmo horário, com transmissão exclusiva dos canais HBO Max.

Os espanhóis são os atuais líderes, com 12 pontos, seguidos pela Inter, com 10. O grande desfalque da equipe para a partida é o atacante francês Karim Benzema, que com dores musculares na perna esquerda não joga. No entanto, o time espera contar com o brilho de Vinícius Júnior para garantir a vitória e a chave do grupo.

Chama atenção na rodada as partidas do grupo B, em que Porto, Atlético de Madri e Milan disputam uma vaga restante para na próxima fase do torneio. A diferença entre o segundo e o quarto colocado é de apenas um ponto.

O Atlético de Madri, atual lanterna com 4 pontos, terá confronto direto com o segundo colocado Porto, que têm 5 pontos.O Milan, com 4 pontos, jogará em casa no San Siro contra o líder invicto e já classificado Liverpool do técnico Jurgen Klopp.

Já o grupo C é outro que já conhece seus classificados e se enfrentam nesta rodada, o Ajax do brasileiro Anthony é líder com 100% de aproveitamento encara o Sporting, no Amsterdam Arena. O time português é o segundo colocado com 9 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, o Borussia Dortmund, devido ao confronto direto entre as duas equipes.

Vale lembrar que os times que terminarem a rodada na terceira posição de seus grupos e que, portanto, não seguirão na Champions, garantem vaga na Liga Europa.

Veja como assistir às principais partidas desta terça-feira:

14h45

Red Bull Leipzig x Manchester City – Space e HBO Max

PSG x Club Brugge – TNT e HBO Max

17h

Ajax x Sporting – HBO Max

Porto x Atlético Madrid – HBO Max

Real Madrid x Inter de Milão – SBT (tv aberta), TNT e HBO Max

Milan x Liverpool – HBO Max

Shakhtar Donetsk x Sheriff – HBO Max

Borussia Dortmund x Besiktas – HBO Max