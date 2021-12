Champions: como assistir a Bayern de Munique x Barcelona e outros

Nesta quarta-feira, 8, mais oito partidas completam a última rodada da Liga dos Campeões, que promete ser repleta de emoção, com times a cumprir tabela e outros na busca por uma vaga nas oitavas. Entre eles, o Barcelona, que precisa da vitória e fará o jogo do ano contra o Bayern de Munique, às 17h, na Allianz Arena, partida que não terá torcida devido as novas medidas de restrição na Alemanha. Este jogo terá transmissão do canal fechado TNT Sports e da plataforma de streaming HBO Max.

A bola começa a rolar às 14h45, com os dois jogos do grupo H, que já tem classificação definida: Chelsea e Juventus, ambos com 12 pontos, brigam pela liderança do grupo, que vale vantagem na próxima fase.

A Juventus enfrenta o Malmo, em Turim, e para retomar a liderança, precisa torcer por um tropeço dos ingleses, que enfrentam o Zenit, no Estádio de São Petersburgo. A equipe venceu os confrontos diretos, e tem vantagem ainda nos saldos de gols. O jogo da equipe de Thomas Tuchel terá transmissão do TNT Sports e HBO Max, que também irá transmitir a partida dos italianos.

Já nos grupos E e F, as cabeças de chave já estão definidas e a briga é pela vaga restante. No primeiro grupo, Barcelona, que tem sete pontos, e Benfica, cinco, disputam a classificação. Apenas um se classifica e para isso, os catalães precisam vencer o líder, já classificado Bayern, por sua vez, os portugueses de Jorge Jesus, precisam ganhar em casa o jogo contra o Dínamo de Kiev, e ainda torcer para o tropeço dos catalães.

No grupo F, Villarreal e Atalanta se enfrentam na Itália no confronto direto, que vale a segunda vaga do grupo. Enquanto os espanhóis jogam pelo empate, sendo os atuais segundo colocado, com sete pontos, o Atalanta, que tem seis, precisa vencer. O líder do grupo, já garantido, é o Manchester United de Cristiano Ronaldo, que enfrenta o Young Boys, no Old Trafford.

Pelo grupo G, as quatro equipes chegam a última rodada com chances reais de classificação para as oitavas. Lille e Wolfsburg se enfrentam na Alemanha, às 17h, e são os atuais primeiro e último colocado com diferença de apenas três pontos.

Também brigam pela classificação os times da outra partida, entre RB Salzburg e Sevilla, atuais na segunda e terceira colocação, com um ponto de diferença.

Vale lembrar que os times que terminarem a rodada na terceira posição de seus grupos e que, portanto, não seguirão na Champions, garantem vaga na Liga Europa.

Veja como assistir às principais partidas desta quarta-feira:

14h45

Zenit x Chelsea – TNT Sports e HBO Max

Juventus x Malmo – Space e HBO Max

17h

Bayern de Munique x Barcelona – TNT Sports e HBO Max

Benfica x Dínamo de Kiev – Space e HBO Max

Atalanta x Villarreal – HBO Max

Wolfsburg x Lille – HBO Max

Red Bull Salzburg x Sevilla – HBO Max

Manchester United X Young Boys – HBO Max