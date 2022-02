Champions, Atlético-MG e Libertadores: onde assistir aos jogos desta terça

Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Sporting, de Portugal, enfrenta o Manchester City, no estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h, (de Brasília). No mesmo horário, o Paris Saint-Germain, recebe o Real Madrid no Parque dos Príncipes.

Já pelo Campeonato Paulista, o Santo André enfrenta o Novorizontino, às 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel. Mais tarde, às 21h (de Brasília) pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, vice-líder, com 13 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, com 15, recebe o Athletic no Mineirão, em Belo Horizonte.

No estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, entram em campo Barcelona de Guayaquil x Montevideo City Torque, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores. Os dois times disputam um lugar na fase de grupos do torneio. No jogo de ida, o placar marcou 1 a 1; quem passar enfrenta o Universitario, do Peru, na segunda fase.

Confira onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Liga dos Campeões

17h

Sporting x Manchester City – HBO Max e Space

Paris Saint-Germain x Real Madrid – SBT, TNT e HBO Max

Campeonato Paulista

19h

Santo André x Novorizontino – Premiere FC

Campeonato Mineiro

21h

Atlético-MG x Athletic Club – Premiere FC

Libertadores da América

21h30

Barcelona de Guayaquil x Montevideo City Torque – ESPN e STAR+

