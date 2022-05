Champions afeta? A briga de City e Liverpool pelo título da Premier League

Pep Guardiola avisou com a serenidade de um monge, ainda poucos minutos depois de ver sucumbir na prorrogação as chances de reconquistar a Liga dos Campeões, na última quarta-feira, 4, que a eliminação sofrida com uma virada histórica por 3 a 1 do Real Madrid “foi boa” para o Manchester City.

O técnico espanhol disse ainda que o revés em Madri faria sua equipe melhor no futuro, mas, na verdade, já projetava o presente. O milionário time precisa se reerguer do baque logo para não deixar escorrer pelos dedos outro importante troféu, o da Premier League (o Campeonato Inglês).

“O que vivemos em Madri vai nos ajudar como clube. As pessoas agora não têm essa noção, mas eu digo: foi bom para nós. O pior não é viver isso, é estar no sofá assistindo. Eu adoraria ganhar a Liga dos Campeões e estar na final para vivê-la porque nos faria ainda melhores no futuro, mas nada vai mudar, seguimos iguais”, afirmou.

“Tenho que parabenizar o Liverpool e o Real Madrid, eles merecem. Na próxima temporada, tentaremos de novo. Se não funcionar, voltaremos a tentar”, completou.

A quatro rodadas para o fim, a briga pelo título segue acirrada entre dois rivais dominantes no cenário britânico há pelo menos quatro temporadas. O City lidera com 83 pontos, enquanto os Reds estão logo atrás, com um a menos – ambos têm o mesmo número de jogos, 34.

Os rivais têm números parelhos. O City é dono da melhor defesa, com 21 gols sofridos, somente um a menos do que o Liverpool de Jürgen Kopp que, por sua vez, possui o melhor ataque, com 86 gols, dois a mais do que o City.

Os Citizens terão pela frente o Newcastle em casa, neste domingo, 8. Depois, encaram Wolvehampton e West Ham fora, nos dias 11 e 15, respectivamente. Os dois adversários ainda brigam por vagas na Liga Europa. Todos os três estão entre os dez primeiros colocados da tabela.

Por fim, encerra a competição diante do Aston Villa, em casa, no dia 22 de maio. O time de Birmingham, 13º colocado, praticamente não briga por mais nada na competição. Se distanciou da luta contra o rebaixamento e está longe do bloco para as principais competições europeias.

O Liverpool, por sua vez, encara uma maratona na briga por mais três taças: a da Champions, a do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Campeão da Copa da Liga, o time encara o Tottenham em casa neste sábado, 7. Depois, encara Aston Villa e Southampton nos dias 17 e 22, fora de casa, e encerra a competição diante do Wolvehampton em Anfileld. No meio dos confrontos, encera o Chelsea pela decisão da Copa da Inglaterra no próximo dia 14.

A eliminação na Champions não necessariamente causa interferência rumo ao quarto título nacional de Guardiola. Na temporada 2019/20, o Liverpool de Klopp caiu para o Atlético de Madri nas oitavas de final e fez campanha histórica com 99 pontos.

Na anterior, o City superou o Liverpool em histórica disputa – 98 pontos contra 97 – mesmo tendo perdido para o Tottenham nas quartas da Liga dos Campeões.

Os adversários do Manchester City até a 38ª rodada

8/5 – Newcastle (em casa)

11/5 – Wolverhampton (fora)

15/5 – West Ham (fora)

22/5 – Aston Villa (em casa)

Os adversários do Liverpool até a 38ª rodada

7/5 – Tottenham (em casa)

10/5 – Aston Villa (fora)

17/5 – Southampton (fora)

22/5 – Wolverhampton (em casa)

