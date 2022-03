CEO do Shakhtar diz que técnico da base morreu em ataque russo

A guerra na Ucrânia fez mais uma vítima fatal ligada ao futebol. De acordo com Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, um técnico das categorias de base do clube ucraniano, cuja identidade não foi revelada, foi morto durante um ataque da Rússia. O dirigente desabafou contra a invasão ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin em uma postagem no Facebook.

“Um funcionário nosso foi morto ontem. Técnico das crianças. Morreu ao ser atingido por um fragmento de uma bomba russa. Russos, vocês estão matando ucranianos. Parem com essa loucura! Não fiquem em silêncio, falem! Se não o fizerem, será uma derrota pessoal para vocês. Uma derrota que vai ser lembrada por todas as futuras gerações. Uma derrota que não pode ser apagada da história do mundo. Cada um de vocês será culpado e responsável pelos crimes cometidos”,

Treze vezes campeão ucraniano, sempre com diversos brasileiros no elenco, o Shakhtar Donetsk, sofre especialmente com o conflito com a Rússia. Há oito anos, a equipe precisou abandonar a cidade de Donetsk, em razão de bombardeios e ataques de cunho separatista, e teve de se mudar para a capital Kiev.

Recentemente, dois jogadores de futebol ucranianos foram declarados mortos em comunidado da Fifpro (Federação Internacional de Futebolistas Profissionais): Vitalii Sapylo, 21 anos, e Dmytro Martynenko, de 25 anos.

Confira a postagem de Sergei Palkin na íntegra:

Gostaria de me dirigir aos proprietários, diretoria e jogadores de futebol dos clubes de futebol russos. A Rússia realizou um terrível e traiçoeiro ataque militar à Ucrânia. Um país em que cada um de vocês esteve e no qual sempre foi calorosamente bem recebido. Um país em que tem parentes, amigos, conhecidos. O país onde alguns de vocês sequer nasceram. E esse país e seu povo está sendo destruído pelo exército russo hoje com todos os tipos de armas: “faias”, “graduados”, artilharia, aviação, tanques.

Você está se tornando um pária. A Rússia, de uma nação que fez tremendos esforços para derrotar o nazismo, está se transformando numa nação de terroristas, uma nação de covardes silenciosos. O mundo inteiro está de olho em você hoje. E o mundo espera que você aja que irá parar a loucura. Mas você está com medo, você está com medo. No esporte, o medo é um sentimento que reduz a probabilidade de vitória a zero. O seu medo de ir contra a guerra na Ucrânia é cidades destruídas, o seu medo é de milhares e milhares de mortes entre civis, o seu medo são crianças mortas e destinos mutilados de milhões. Seu medo de ir contra o regime sangrento é sua maior derrota.

Apesar de não ter dado a ordem para exterminar os ucranianos, o seu silêncio é uma ajuda para o assassinato e destruição em massa.

Um empregado nosso foi morto ontem. Treinador das crianças. Ele foi morto por um fragmento de uma concha russa. Rússia, você está matando ucranianos. Parem com essa loucura! Não fique em silêncio, fale! Caso contrário, será sua derrota pessoal. Uma derrota que será lembrada por todas as gerações futuras. Uma derrota que não pode ser apagada da história mundial. E cada um será culpado e responsável pelos crimes cometidos.

PS: Olha o que os militares russos estão fazendo com nossas cidades!!!