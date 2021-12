Ceni exige reforços para 2022: ‘Não posso jogar fora 26 anos de história’

O técnico Rogério Ceni não escondeu seu descontentamento com o atual momento do São Paulo, que terminou o Brasileirão 2021 com 48 pontos, na 13º colocação. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, em Belo Horizonte, na última quinta-feira, 10, o ídolo tricolor condicionou sua permanência para 2022 à chegada de reforços que tornem o clube mais competitivo. Sua exigência contrasta, porém, com a crise financeira vivida pelo clube.

Ceni disse temer manchar sua história no único clube que defendeu como goleiro. “Sobre material humano, temos bons jogadores em determinadas posições, faltam outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. Decisão de ficar ou não depende muito disso, porque não posso jogar uma história de 26 anos fora se não enxergar que temos condições de ser melhores do que fomos neste ano”, disse o treinador de 48 anos.

“É momento de conversar e vamos fazer isso para ver o que é possível mudar, ver o que o clube tem como meta. Para mim é um prazer estar no São Paulo, mas tenho uma história aqui dentro e qualquer coisa de ruim que aconteça tem um peso muito grande para mim. Este é o único problema que existe. Não é falta de vontade, de querer trabalhar. Eu me importo, e talvez por me importar tanto pelo clube que acabo refletindo mais do que uma vez para ver qual a real possibilidade para 2022”, completou.

Campeão da Série B com o Fortaleza em 2019 e da Série A com o Flamengo em 2020, Rogério assumiu o São Paulo em outubro e não conseguiu fazer mais que evitar o rebaixamento do time, que ficou apenas cinco pontos acima do Grêmio, o melhor entre os que caíram.

Sob seu comando, o time obteve 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 13 jogos e terminou com sua pontuação mais baixa na história dos pontos corridos. “Essa posição não condiz com a grandeza do clube e é algo que me preocupa, se teremos condições para brigarmos por uma posição melhor do que a deste ano em 2022”, completou.

