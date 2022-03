São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 20h30 (de Brasília) pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. Em boa fase, os clubes chegam para o jogo em um confronto que pode acirrar a briga pela liderança geral do estadual. Alimentando o confronto – além da rivalidade entre os finalistas da última edição do Paulistão -, o duelo entre Rogério Ceni e Abel Ferreira estremece os bancos de reservas. O treinador tricolor vive tempos de alto moral com a torcida e tem a favor o retrospecto positivo contra técnicos estrangeiros.

Em 26 jogos contra treinadores de outro país, por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Sul-americana, Libertadores e estaduais, o brasileiro saiu vitorioso 15 vezes, empatou sete e perdeu apenas quatro. Ceni, inclusive, pode se orgulhar de não ser derrotado por gringos desde 2020, quando, pelo Fortaleza, perdeu para o Flamengo do espanhol Domènec Torrent.

Já em jogos contra Abel Ferreira, a vantagem é total de Rogério. Os treinadores se enfrentaram quatro vezes, e em todas elas o brasileiro se deu melhor. São três vitórias – duas pelo Flamengo e uma pelo São Paulo – e um empate na Supercopa do Brasil, que culminou em vitória nos pênaltis do rubro-negro carioca.

O Palmeiras, porém, é o atual bicampeão da Libertadores e não perde na capital paulista desde novembro – quando foi derrotado pelo próprio São Paulo, no Brasileirão. Por outro lado, Rogério Ceni, desde que voltou ao clube, em outubro de 2021, segue com 100% de aproveitamento em clássicos e ainda não foi vazado em quatro partidas.

Após mais de duas décadas defendendo o gol do São Paulo, o ex-goleiro se dedicou aos estudos para se tornar treinador. O primeiro desafio já foi o tricolor, em 2017, seguido por passagens em Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo, antes de voltar ao clube no qual é ídolo.

Em meio a uma crescente de treinadores estrangeiros no país, Rogério Ceni é um dos brasileiros com mais prestígio. O treinador se pronunciou sobre o assunto, analisando a situação: “Eu lamento, acho que tem ótimos treinadores no Brasil, mas o mercado é livre de ir e vir. Um dia, quem sabe, vamos poder ocupar o mercado novamente. Acho que é um movimento de mercado natural a vinda dos estrangeiros. A gente tem amigos, ótimos treinadores que poderiam exercer essa função em grandes clubes, mas vai ser essa onda de treinadores de fora até que o fracasso exista e volte a se pensar nos treinadores aqui do Brasil. Quando vem tanto estrangeiro assim, algum também vai fracassar.”

A bola rola para o Choque-Rei nesta quinta-feira, 9, às 20h30 (de Brasília). O jogo será transmitido via Youtube do Paulistão, Paulistão Play e Premiere.

