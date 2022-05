Ceará x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Ceará e Flamengo se enfrentam neste sábado, 14, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo canal de TV fechado SporTV.

Os donos da casa não têm tido um bom desempenho no Brasileirão, já que perderam as últimas três partidas disputadas. A mais recente foi contra o Athletico-PR, no último sábado, 7, quando o Furacão venceu por 1 a 0.

Com uma partida a menos que os outros times, por conta do clássico contra o Fortaleza adiado para 1º de junho, o Ceará está na 17ª posição, primeiro lugar na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

O Flamengo, que também tem passado por momentos turbulentos, vem de derrota por 1 a 0 contra o Botafogo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na última rodada do Brasileiro.

Somando cinco pontos, o time do técnico português Paulo Sousa caiu para a 14ª posição na tabela e, até agora, soma apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas. Desta vez, o Rubro-negro vai em busca de mais três pontos fora de casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Palmeiras x Red Bull Bragantino – Premiere

Ceará x Flamengo – Premiere e SporTV

19h

Atlético-MG x Atlético-GO – Premiere

Internacional x Corinthians – Premiere e SporTV

21h

Fluminense x Athletico-PR – Furacão Play

Brasileiro Série B

11h

Criciúma x CRB-AL – Premiere

Londrina-PR x Brusque-SC – Premiere

16h

Tombense-MG x Guarani – Premiere

18h30

Sampaio Corrêa-MA x Vila Nova-GO – Premiere

20h30

CSA-AL x Operário-PR – Premiere

