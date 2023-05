Ceará bate Sport nos pênaltis e conquista o tri da Copa do Nordeste

O Ceará frustrou a festa da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro e faturou o tricampeonato da Copa do Nordeste ao bater o Sport nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal, na noite desta quarta-feira, 3, no Recife. O Vozão levou um gol de Luciano Juba com a bola rolando, mas segurou a pressão do time da casa e viu brilhar a estrela do goleiro Richard na marca da cal, justamente na cobrança do destaque do Leão e também de Gabriel. Com a conquista, o Ceará levou o prêmio total de 6,4 milhões de reais, enquanto o vice ficou com 5,7 milhões de reais.

O duelo foi marcado por enorme tensão antes mesmo de a bola rolar. Vencedor do jogo de ida no Castelão por 2 a 1, o time cearense solicitou a mudança do local da final, reclamou da escolha da arbitragem e nesta manhã pediu o adiamento do jogo à CBF após o vazamento de um áudio atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

No áudio, do qual o dirigente nega ser o autor, a pessoa que fala afirma que foram vendidos ou distribuídos cerca de 40 mil ingressos para o jogo, bem acima do limite. Tanto a FPF quanto o Sport negam a superlotação e a partida transcorreu normalmente, com 26.395 espectadores, sendo 3.000 cearenses. O show de abertura do cantor pernambucano João Gomes ajudou a aliviar a animosidade antes de a bola rolar.

O Sport pressionou desde o início e foi amplamente superior na primeira etapa. O gol saiu aos 26 minutos, quando Danilo Barcelos, que havia entrado na vaga de William Formiga, machucado, cortou mal e o atacante Luciano Juba finalizou para as redes. O jogador de 23 anos é o jogador com mais participações em gols no futebol brasileiro em 2023, com 13 bolas na rede e 13 assistências, mas vive um impasse contratual que pode tirá-lo do time nos próximos meses.

Liderado pelo veterano Vagner Love, que aos 38 anos vive sua melhor fase goleadora desde 2017, o Sport seguiu em cima e teve diversas chances para ampliar. O resultado levava a disputa para os pênaltis e o cenário se manteve na segunda etapa, com a equipe da casa mais incisiva em busca do gol. Aos 24 minutos, um lance levantou a torcida: em combinação dos rubro-negros Wanderson e Felipinho, que haviam acabado de entrar, o lateral-esquerdo acertou um chute no travessão e, no rebote, o atacante acertou a trave.

O jogo se manteve nervoso, com ambas as equipes temendo levar o gol do título, e a decisão foi para os pênaltis. Logo na primeira cobrança, o chute de Danilo Barcelos parou em defesa de Renan, mas o VAR mandou repetir o lance por considerar que o arqueiro se adiantou e na segunda chance o lateral não desperdiçou.

Herói da equipe na campanha, Juba falhou no momento decisivo e teve seu chute defendido por Richard. Jean Carlos e Vagner Love mandaram para rede. Na sequência, Renan defendeu chute de Guilherme Castilho e Sabino deixou tudo igual. Luvanor voltou a colocar o Vozão à frente e Gabriel Santos frustrou a torcida. A cobrança de Erick grantiu o tricampeonato ao Vozão, que se igualou ao próprio Sport na lista dos maiores campeões, liderada pelos clubes baianos.

FESTA DOS VISITANTES! A cobrança de Erick que garantiu o tricampeonato da Copa do Nordeste ao @CearaSC! pic.twitter.com/UN17pTrxxu — Placar (@placar) May 4, 2023

Os maiores campeões da Copa do Nordeste

Bahia – 4 títulos – 2001, 2002, 2017 e 2021

Vitória – 4 títulos – 1997, 1999, 2003 e 2010

Sport – 3 títulos – 1994, 2000 e 2014

Ceará – 3 títulos – 2015, 2020 e 2022

Fortaleza – 2 títulos – 2019 e 2022

América-RN – 1 título – 1998

Campinense – 1 título – 2013

Santa Cruz – 1 título – 2016

Sampaio Corrêa – 1 título – 2018