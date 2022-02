CBF garante que convocados não vão desfalcar os clubes

Os convocados serão desfalques para os clubes brasileiros no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? O coordenador da CBF Juninho Paulista garante que não. O ex-meia presente na conquista do Penta e agora dirigente afirmou que as datas serão programadas para não enfraquecer Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os quatro times com representantes na seleção.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Já conversamos com o Manoel Flores, diretor de competições, e hoje mesmo será publicado um ajuste no calendário para que evite conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados”, disse Juninho Paulista, garantindo que Daniel Alves (São Paulo), Everton Ribeiro e Gabigol (ambos do Flamengo) estão em campo pelas suas equipes na Copa do Brasil e, juntos com Weverton (Palmeiras), também no Brasileirão.

A seleção brasileira fará três jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 nesta data Fifa. Os compromissos serão contra o Chile, no dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago, contra a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo, e contra o Peru, o dia 9, na Arena Pernambuco.

A CBF marcou os jogos de ida da Copa do Brasil para os dias 25 e 26 de agosto, antes da apresentação da seleção para os compromissos nas Eliminatórias e irá definir as datas das partidas de volta na tarde desta sexta-feira, 13, para depois do dia 9. Os times com convocados também terão suas partidas da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro remarcadas para não ter desfalques por conta da data Fifa.

Continua após a publicidade