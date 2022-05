CBF desiste de realizar 3º amistoso em junho

Menos um teste antes do Catar. A CBF confirmou, na noite desta quinta-feira, 12, que desistiu de jogar o terceiro amistoso dos compromissos de junho. A mudança aconteceu após o cancelamento do clássico contra Argentina, que seria disputado no dia 11 do próximo mês, na Austrália. De acordo com a entidade brasileira, adversários para a data foram procurados, no entanto, nenhuma opção foi viável. Com isso, o Brasil vai fazer mais quatro (ao invés de cinco) jogos antes da Copa do Mundo.

O cancelamento da partida foi externado durante coletiva de imprensa para a convocação do elenco. Segundo a versão da CBF, a Associação Argentina de Futebol avisou à Pitch Internacional, empresa responsável pela organização dos jogos do Brasil, que não jogaria a partida. Assim, o duelo foi desmarcado.

O tema foi assunto delicado na última semana e o treinador Tite demonstrou irritação. Juninho Paulista, coordenador técnico da CBF, foi quem explanou o assunto: “Não é o fato de jogar contra a Argentina, ou não. É todo um planejamento. Temos que planejar antes, tem a logística de viagem. Isso não é de uma hora para outra. É prejudicial esse jogo ser cancelado.”

Desse modo, a seleção brasileira enfrentará apenas Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. Os últimos compromissos antes da Copa do Mundo acontecem em setembro, contra o México e Argentina, em jogo referente às Eliminatórias, o “clássico da Anvisa”.