CBF demite Leonardo Gaciba da chefia da Comissão de Arbitragem

Em meio a uma série de polêmicas envolvendo a arbitragem e o uso do arbitro assistente de vídeo (VAR), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 12, a demissão de Leonardo Gaciba como presidente da Comissão de Arbitragem da entidade. O atual vice-presidente da Comissão, Alício Pena Júnior, assumirá a função interinamente, até a conclusão da temporada 2021.

Em nota, a entidade informou que o presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou Leonardo Gaciba nesta manhã e o “entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.”

Gaciba, de 50 anos, foi árbitro de futebol, integrante do quadro da Fifa entre 2005 e 2009. Aposentado, foi comentarista de arbitragem entre 2010 e 2019, quando deixou o Grupo Globo para assumir o comando do setor na CBF. Em entrevista a PLACAR em dezembro do ano passado, Leonardo Gaciba, admitiu erros cometidos pelo VAR e pediu paciência em relação à nova ferramenta.

“Houve um erro humano em mais 1.000 lances de impedimento analisados. Simples assim. Acho mais justo aplaudir 99% de acertos do que vaiar um único equívoco”, afirmou Gaciba, citando um gol anulado do São Paulo diante do Atlético Mineiro. “Quando a cartilha não é seguida, o responsável é colocado em treinamento.”

Na época, Gaciba admitiu que havia ajustes importantes a serem feitos, mas lembrou que a tecnologia estreou mundialmente apenas em 2018. “Podemos evoluir ainda a questão do tempo, da fluidez do jogo. Já houve avanços, é preciso lembrar que o VAR é uma criança de dois anos. É difícil ter paciência com uma criança, mas é necessário. No futebol, hoje discutimos muito a interpretação da regra, mas não os erros.”

Por fim, Gaciba rebateu os dirigentes que costumam criticar o VAR publicamente e disse que, nas reuniões com a CBF, todos se mostram a favor da tecnologia. “Quem decide se vai ou não ter VAR são os clubes no congresso técnico. Em 2020, houve 100% de aprovação. Eles reclamam publicamente, mas quando pensam no dinheiro de premiação que podem perder com um erro grave que poderia ser evitado, votam a favor do VAR.”

Confira, abaixo, a nota da CBF:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.

O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional.

