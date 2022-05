CBF confirma jogos contra Coreia, Japão e Argentina; veja dias e horários

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira, 4, os compromissos da seleção brasileira na Data Fifa de junho. Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará Coreia do Sul, Japão e Argentina nos dias 2, 6 e 11, respectivamente. As partidas acontecerão na Ásia e Oceania, após confrontos no continente americano pelas Eliminatórias.

O primeiro confronto será contra a seleção sul-coreana, no dia 2 de junho, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, o Brasil viaja à Tóquio para encarar o Japão, às 7h20. (de Brasília). Em 11 de junho fará o último compromisso, diante da Argentina, em Melbourne, na Austrália, às 8h (de Brasília).

Após os três amistosos a seleção ainda fará mais dois jogos antes da estreia na Copa, marcada para dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Em setembro, o time de Tite encara o México, em amistoso, e a Argentina, por jogo atrasado das Eliminatórias.

Confira o calendário da seleção até a Copa do Mundo:

2/6 – Coreia do Sul x Brasil (amistoso), em Seul (Coreia do Sul)

6/6 – Japão x Brasil (amistoso), em Tóquio (Japão)

11/6 – Argentina x Brasil (amistoso), em Melbourne (Austrália)

Setembro – Brasil x México (amistoso)

Setembro – Brasil x Argentina (jogo atrasado das Eliminatórias)

14/11 – Data limite para convocação final

24/11 – Brasil x Sérvia (Copa do Mundo)

28/11 – Brasil x Suíça (Copa do Mundo)

2/12 – Brasil x Camarões (Copa do Mundo)

