CBF confirma ‘bate-volta’ de Ramon para convocação da seleção brasileira

Enquanto não define quem será seu treinador efetivo, a seleção brasileira obrigará o interino Ramon Menezes a deixar por algumas horas a delegação da equipe sub-20 que disputa a Copa do Mundo da categoria na Argentina. O técnico realizará um inusitado “bate-volta” até o Rio de Janeiro para a convocação da equipe principal, no próximo domingo, 28, na sede da CBF, às 11h30 (de Brasília.

A seleção principal, sem técnico fixo desde que Tite deixou o cargo com a eliminação na Copa do Catar, tem dois confrontos agendados contra seleções africanas na Europa: primeiro contra Guiné, no dia 17 de junho, em Barcelona, e diante de Senegal, no dia 20, em Lisboa.

Na última sexta-feira, 26, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que Ramon continua como treinador interino da seleção principal. O dirigente também informou que a entidade segue em busca definir o novo técnico da equipe, ainda que Carlo Ancelotti, nome preferido, pareça cada vez mais distante.

A confederação não quis optar por realizar uma convocação virtual ou um mero anúncio nas redes sociais, como é comum entre outras seleções. Assim, Ramon Menezes terá de pegar um voo da Argentina para anunciar os jogadores convocados, logo após o jogo da seleção Sub-20 contra a Nigéria, no sábado, 27, decisivo na fase de grupos da Copa do Mundo.

Ramon já teve a oportunidade de atuar como técnico interino da seleção principal na partida contra o Marrocos, realizada no dia 25 de março, em que os africanos venceram por 2 a 1. Agora, ele terá uma nova chance de liderar o time brasileiro em busca de vitórias nos amistosos contra Guiné e Senegal.