CBF baixa preço de ingresso e deve ter Mineirão cheio em Brasil x Paraguai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 28, por meio de seu site oficial, que 30.000 ingressos já foram vendidos para partida entre Brasil x Paraguai, que acontece na próxima terça-feira, 1, às 21h30 (de Brasília) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias, A entidade baixou consideravelmente o valor das entradas após público baixíssimo na última partida em casa.

O primeiro jogo da seleção em solo brasileiro em 2022, terá capacidade máxima do estádio disponível para os torcedores, com 61.311 ingressos à venda. As restrições de público em decorrência da Covid-19, portanto, não se aplicarão ao jogo das Eliminatórias. O ingresso mais barato, que antes custava 300 reais, agora é vendido por 80 reais e os mais caros, em torno de 800, agora custam 300 reais.

Essa queda significativa no preço de ingressos, se deu por uma ordem vinda direto da diretoria da CBF para atrair mais o público brasileiro, já que na última partida entre Brasil x Colômbia, na Neo Química Arena, a presença da torcida foi bem abaixo do esperado (22.080 pagantes), além do fato de que os próximos jogos amistosos para preparação da Copa, vão acontecer todos fora do Brasil, o que torna mais difícil o acesso do torcedor brasileiro para acompanhar a seleção antes do Mundial do Catar. A decisão será mantida no confronto entre Paraguai x Chile, em Salvador, que acontece em março.

Os ingressos para o jogo contra o Paraguai podem ser adquiridos pelo site de vendas de ingressos da CBF.

Confira os setores disponíveis e preços:

Amarelo Superior: R$ 80 (R$ 40 meia)

Amarelo Inferior: R$ 100 (R$ 50 meia)

Laranja Superior: R$ 80 (R$ 40 meia)

Laranja Inferior: R$ 100 (R$ 50 meia)

Vermelho Superior: R$ 120 (60 meia)

Vermelho Inferior: R$ 150 (75 meia)

Roxo Superior: R$ 200 (100 meia)

Roxo Inferior: R$ 300 (150 meia)

