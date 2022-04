Casemiro critica torcida do Real por vaiar Bale: ‘Vaiam história do clube’

O volante Casemiro defendeu seu companheiro de clube, o galês Gareth Bale, das vaias que o atacante tem recebido nos últimos jogos da própria torcida do Real Madrid. Em seus últimos meses de contrato e constantemente acusado pela imprensa espanhola de falta de comprometimento com o time, o jogador não permanecerá no Real para a próxima temporada.

“Quando um jogador é vaiado, vaiam a todos nós”, disse Casemiro em entrevista coletiva, às vésperas do duelo decisivo contra o Chelsea, nesta terça-feira, 12, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. “O futebol é uma questão de opinião, cada um tem a sua, mas vaiar um do meu time, eu não concordo. Eu não gostei das vaias contra o Bale, ele é um jogador histórico deste clube, ele marcou gols muito importantes. Quando você vaia alguém assim, você vaia a história deste clube. O público tem que nos apoiar. Se estamos todos juntos, é melhor”.

Desde 2013 no Real Madrid, quando foi comprado do Tottenham por 100 milhões de euros, Bale conquistou quatro títulos de Liga dos Campeões pelo clube (2014, 2016, 2017 e 2018), inclusive fazendo gols importantes em duas finais. Aos 32 anos, ele tem sofrido cada vez mais com problemas físicos e ficado menos à disposição do clube. Hoje, é reserva na equipe de Carlo Ancelotti e tem recebido oportunidades esporádicas.

A imprensa espanhola, em particular os jornais da capital Madri, têm acusado Bale de pouco comprometimento com o Real Madrid, afirmando que o jogador só se importa com a seleção do País de Gales. Já o atleta, que é avesso a entrevistas, não costuma se pronunciar sobre o tema, mas ficou famosa uma foto de 2019 em que ele comemorou a classificação de Gales à Eurocopa com uma bandeira do país com os dizeres “Gales, golfe, Madrid. Nesta ordem”.

Com Bale provavelmente iniciando no banco de reservas, o Real Madrid encara o Chelsea a partir das 16h (de Brasília) desta terça, no estádio Santiago Bernabéu, por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. No jogo de ida das quartas, em Londres, o time espanhol venceu por 3 a 1, com três gols de Karim Benzema.

