Casa de Benzema é invadida durante jogo do Real Madrid contra o Elche

O atacante francês Karim Benzema teve a sua casa invadida durante o empate por 2 a 2 do Real Madrid com o Elche, no domingo, 23, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. As informações foram publicadas pelo site espanhol 20 minutos e repercutem na impressa local. De acordo com o veículo, o grupo de criminosos entrou pelo jardim da residência, localizada em San Sebastián de los Reyes, município na província de Madri. Não há estimativa de prejuízos.

Essa não é a primeira vez que invadem a casa do jogador. Em fevereiro de 2019, quando disputava o clássico com o Barcelona, ele também foi alvo de ocorrência semelhante.

Na partida, Benzema perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0 e foi substituído no início do segundo tempo alegando dores musculares. A saída prematura, inclusive, gerou questionamentos sobre a sua presença para os duelos diante do Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A primeira partida acontecerá em 15 de fevereiro.

Casos semelhantes ocorrem por toda a Europa. No fim do último ano, o experiente meio-campista chileno Arturo Vidal, da Inter de Milão, teve pertences como joias, ouro e até mesmo um dos carros de luxo, avaliado em 400 mil euros (2,5 milhões de reais pela cotação atual), levado por invasores.

A ocorrência foi registrada em 7 de novembro, durante o empate por 1 a 1 no dérbi contra o Milan, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, mas foi divulgada somente neste fim de semana pelo jornal La Provincia di Como.

Em dezembro, o zagueiro argentino Nicolás Otamendi, do Benfica, sofreu agressões durante um assalto quando quatro homens armados invadiram a casa em que mora em Setúbal, em Portugal.

Otamendi foi rendido pelos assaltantes ao chegar em casa, sendo imobilizado por eles com um cinto em torno de seu pescoço. Dentro do local, os homens forçaram o jogador a entrar no quarto principal, onde estavam os seus filhos e sua esposa. Ele teve dinheiro, relógios e outros objetos de valor levados.

