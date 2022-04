Casa de apostas aponta Brasil como favorito ao título após sorteio da Copa

Horas depois da definição do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a casa de apostas Betfair, parceira de PLACAR, redefiniu as chances de título de todas as seleções após o sorteio. O Brasil segue como favorito, com 18,2% de chances de conquistar o hexa.

De acordo com a análise da especialista em cálculos de probabilidades, das seleções mais bem colocadas no ranking mundial da Fifa, subiram de cotação para a conquista do título a atual campeã França (de 15,4% para 16,7%), a Inglaterra (13,3% para 14,3%), a Argentina (10% para 11,1%) e Portugal (8,3% para 9,1%) . Outro destaque é para a seleção holandesa, que saiu de 6,7% para 9,1% de chances.

Além do Brasil, as equipes da Espanha (12,5% de chance de título) e Bélgica (10%) se mantiveram com os mesmos percentuais após o sorteio. A equipe da Alemanha, que está no mesmo grupo que a Espanha, teve uma ligeira queda no prognóstico, saindo de 11,1% para 10%.

O site da Betfair traz diversos mercados com cotações das seleções mais prováveis para se classificarem para a segunda fase, para chegarem à final, dos possíveis artilheiros e muito mais – há inclusive a possibilidade de apostar em até qual fase o Brasil, a Espanha e a Inglaterra chegarão. A Copa do Mundo vai de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Veja os grupos da competição:

GRUPO A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Escócia, País de Gales ou Ucrânia

GRUPO C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Dinamarca

Tunísia

GRUPO E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

