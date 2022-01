Carvalhal ou Jesus? Como está a busca por técnico do Atlético-MG

Avisado no fim do ano passado por Cuca de que precisaria buscar um novo treinador para a temporada 2022, o Atlético Mineiro ainda não conseguiu resolver a situação. O português Jorge Jesus, ídolo do Flamengo, apareceu como opção natural depois de sua demissão pelo Benfica, mas os primeiros contatos não surtiram o efeito esperado pela diretoria. Agora, o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil volta suas forças a outro representante da escola lusitana, Carlos Carvalhal, atualmente no Braga.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O próprio Carvalhal, de 56 anos, admitiu os contatos em entrevista à Rádio Marca, da Espanha, no último dia 4. “A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público”, disse. Ainda há muito a negociar, no entanto.

Carvalhal tem contrato com o Braga até junho de 2022 e uma multa rescisória alta, na casa dos 10 milhões de euros (equivalente a 64 milhões de reais pela cotação atual) um valor que nem mesmo o Galo e seus mecenas se mostram dispostos a pagar. As partes mantêm contato e, segundo informações desta quinta-feira, 6, do Ge, negociam uma redução da multa para até 1/4 do total.

Carvalhal foi um zagueiro com passagens por Porto e outras equipes menores de Portugal e que iniciou a nova carreira em 1998. Está à frente do Braga desde 2020 e ergueu pela equipe a Taça de Portugal em 2020/2021, vencendo o próprio Benfica de Jorge Jesus na final. O time hoje ocupa a quarta colocação da Liga Portuguesa. Antes, Carvalhal passou por Swansea, Sheffield Wednesday, Instabul, Besiktas e Sporting.

Jorge Jesus, porém, não está descartado. Segundo informações do site Superesportes, o treinador segue relutante em relação à proposta do Galo em razão de sua identificação com o Flamengo – que, cansado de esperar pelo ‘Mister’, acabou fechando com o também português Paulo Sousa – e pelo fato de sonhar com o cargo de treinador da seleção de seu país, que pode ficar vago em março, caso Portugal seja eliminado da Copa de 2022 na repescagem.

O que é certo é que a prioridade do Galo segue sendo contratar um estrangeiro. Segundo informações do jornal O Tempo, os argentinos Eduardo Coudet, ex-Inter e hoje no Celta de Vigo, e Hernán Crespo, sem clube desde que deixou o São Paulo, aparecem como alternativas. Os portugueses Vitor Pereira, recentemente demitido no Fenerbahçe, e Rui Vitória, que deixou o Spartak Moscow, também vêm sendo monitorados.