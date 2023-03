Carrasco: Romarinho volta a marcar e vencer time de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo já tem um inusitado carrasco na Arábia Saudita. Pela segunda vez, seu time, o Al Nassr, foi derrotado no clássico local diante do Al-Ittihad com gol do brasileiro Romarinho, atacante de passagem marcante pelo Corinthians. O triunfo por 1 a 0 no Estádio Rei Abdullah, em Jidá valeu à liderança ao time da casa, que agora 47 pontos, um a mais que a equipe de CR7, após 20 rodadas do Campeonato Saudita.

Em janeiro, com Cristiano em campo, o Al Nassr já havia sido eliminado pelo rival da Supercopa da Arábia Saudita depois de ser derrotado por 3 a 1 na semifinal, com gol de Romarinho e boas defesas de Marcelo Grohe, ex-goleiro do Grêmio.

Nesta quinta, Cristiano teve atuação discreta e deu apenas dois chutes a gol. Ao fim da partida, o goleador de 37 anos deixou o campo revoltado e deu um chute em uma garrafa plástica à beira do gramado.

Romarinho, por sua vez, balançou as redes pela oitava vez na liga saudita. Além dele e do goleiro Marcelo Grohe, estiveram em campo os brasileiros Bruno Henrique, volante ex-Palmeiras e Corinthians, e o meia Igor Coronado, formado no futebol italiano.

Em suas redes sociais, o Al-Ittihad debochou de Cristiano Ronaldo ao postar um vídeo em que ele sofre um desarme, com a mensagem: “Onde está Ronaldo?”. A lenda do futebol tem oito gols em sete jogos no novo clube.

Where is Ronaldo ? pic.twitter.com/hJ7zjE7dGb — Ittihad Club (@ittihad_en) March 9, 2023