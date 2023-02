Carrasco do Fla, Al-Hilal aumenta lista de zebras brasileiras no Mundial

O sonho do bicampeonato do Mundial de Clubes acabou para o Flamengo nesta terça-feira, 7. O Rubro-negro carioca foi surpreendido pelo Al-Hilal por 3 a 2 e deu adeus à competição na semifinal. O resultado tornou a equipe a quarta brasileira – sexta sul-americana – a sair derrotada nesta fase do torneio. Relembre as “zebras” desde a consolidação deste formato, em 2005.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

2010 – Inter 0 x 2 Mazembe

O clube gaúcho foi responsável pela primeira grande zebra da competição ao perder para a equipe do Congo por 2 a 0, com gols de Kabangu e Kaluiyituka. Na decisão de terceiro e quarto lugares, o Inter bateu o Seongnam FC, da Coréia do Sul, por 4 a 2, com tentos de Tinga, Alecsandro (dois) e D’Alessandro. Na final, o Mazembe foi derrotado pela Inter de Milão por 3 a 0.

2013 – Atlético-MG 1 x 3 Raja Casablanca

Em mais uma zebra histórica, o Galo acabou derrotado pela equipe do Marrocos, que atuava com o apoio de sua torcida. Ronaldinho Gaúcho marcou de falta, mas os gols de Iajour, Moutoali e Mabidé garantiram a festa africana. O Atlético ficou com o bronze ao bater o Guangzhou Evergrande, da China, por 3 a 2, enquanto o Raja foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayern de Munique na final.

2016 – Atlético Nacional 0 x 3 Kashima Antlers

O clube colombiano sofreu a derrota mais ampla na semifinal diante do time da casa, com gols de Doi, Endo, Suzuki. Na decisão, o Kashima deu um sufoco no Real Madrid, mas acabou derrotado por 4 a 2, com três de Cristiano Ronaldo, na prorrogação. O Atlético Nacional ficou em terceiro ao bater o América do México nos pênaltis, após empate em 2 a 2.

Continua após a publicidade

2018 – River Plate 2 (4) x 2 (5) Al Ain

Dias depois da histórica conquista da Libertadores diante do rival Boca Juniors em Madri, a equipe argentina acabou surpreendida pelo time dos Emirados Árabes Unidos, país-sede do torneio. Na decisão de terceiro e quarto lugares, o River goleou o Kashima Antlers por 4 a 0.

2020 – Palmeiras 0 x 1 Tigres

Jogando no Catar, o Verdão foi surpreendido pela equipe mexicana com um gol do francês Gignac. O clube deixou o campeonato sem marcar um gol sequer, no melancólico quarto lugar, derrotado pelo Al-Ahly, do Egito, nos pênaltis após empate em 0 a 0. O Tigres foi derrotado pelo Bayern na final por 1 a 0.

2023 – Flamengo 2 x 3 Al-Hilal

O Rubro-negro saiu atrás no placar, no Marrocos, logo no início de jogo com gol de pênalti de Al-Dawsari. Pedro deixou tudo igual, mas de novo o atacante saudita ampliou para o Al-Hilal. O drama do Fla aumentou quando Gerson foi expulso pelo segundo cartão amarelo e, levando maior perigo, a equipe da Arábia ampliou com Luciano Vietto, um dos destaques do jogo. Já no fim, Pedro, novamente, descontou, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.