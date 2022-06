Carlitos Tévez oficializa aposentadoria do futebol e planeja futuro

Depois de mais de um ano sem pisar nos gramados, Carlitos Tévez anunciou que está aposentado do futebol. Em entrevista à América TV, o argentino de 38 anos disse que recebeu propostas de diversos clubes, inclusive dos Estados Unidos, mas confirmou a sua aposentadoria como jogador.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Sim, estou aposentado. Me ofereceram muitas coisas. Ofereceram (propostas dos Estados Unidos), seria uma mudança muito grande para a minha família, aqui na Argentina também. Mas, como jogador, já dei tudo o que eu tinha dentro do meu coração, e isso me deixa mais que tranquilo”, declarou.

Tévez também revelou, de maneira emocionante, como tomou a decisão de parar de jogar. Segundo ele, a morte de seu pai foi o principal motivo para a sua aposentadoria.

“Deixei de jogar porque perdi o meu fã número um. Eu tinha oito anos, e quem vinha me assistir era ele. Então acordei um dia e disse: ‘não jogo mais para ninguém’. Foi a única vez que pensei realmente em mim. Tinha perdido o meu fã número um e isso fez eu perder a vontade de jogar”, disse o ex-atacante argentino.

Continua após a publicidade

Tévez estava no Boca Juniors até junho de 2021, quando deixou o clube para dar uma pausa em sua carreira. Na época, ele já cogitava a possibilidade de se aposentar. Até então, ele não havia declarado de forma oficial, mas já indicava que estava perto de parar de jogar.

Oficialmente aposentado, Carlitos Tévez não deve ficar muito tempo longe do futebol. Também na entrevista, o argentino revelou que tem planos de se tornar treinador e já trabalha junto a Carlos Retegui, que foi treinador das seleções de hockey de grama masculina e feminina da Argentina.

Revelado pelo Boca Juniors, Tévez atuou em 200 partidas e anotou 64 gols com a camisa do clube argentino em um intervalo de três passagens. Em 2005, chegou ao Corinthians e foi peça fundamental no título brasileiro daquele ano, ganhando a idolatria da Fiel. Foram 78 jogos pelo Timão e 46 gols marcados. Tévez passou ainda por West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus e Shanghai Shenhua.

📺 Carlos Tévez (@__CarlitosTevez) explicó por qué se retiró del fútbol en #AnimalesSueltos ⚽️ 💬 "Dejé de jugar cuando perdí a mi fan número uno" 😭 Cc @animalesoficial #TevezEnAnimales pic.twitter.com/lBZEul0BTo — América TV (@AmericaTV) June 4, 2022