Cariocão 2022: datas, como assistir e destaques do Estadual

O Campeonato Carioca de 2022, um dos Estaduais mais tradicionais do país, começa na próxima terça-feira, 25, às 21h, com Botafogo e Boavista. Dividido em Taça Guanabara, realizado em único turno de pontos corridos, e Taça Rio (Semifinal e final), o campeonato ainda não tem as datas das finalíssimas definidas. Os jogos do torneio terão transmissão exclusiva em TV aberta pela Rede Record Rio, via pay-per-view do Cariocão Play e na internet dos canais do Flow Sport Club.

Campeão das três últimas edições, o Flamengo quer defender o titulo e iniciar com pé direito os trabalhos do técnico Paulo Sousa. O Rubro-negro estreia na quarta-feira, 26, às 21h30, e vai mandar seus jogos, assim como o Fluminense, no estádio Luso Brasileiro, já que o Maracanã está indisponível, devido às obras para a inserção do gramado híbrido.

Repetindo o sistema da temporada anterior, o campeonato foi dividido em duas etapas; a Taça Guanabara e a Taça Rio.Confira o esquema da competição:

A Taça Guanabara será disputada no sistema de pontos corridos por 12 clubes em onze rodadas de turno único. Ao final de todas as rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão da Taça Guanabara.

Com o fim do primeiro turno, iniciam-se às semifinais. Os quatros melhores colocados disputarão as semi em partidas de ida e volta e o esquema dos confrontos será definido pela posição na tabela: o 1º colocado enfrentará o 4º , já o 2º medirá forças com o 3º. Os dois vencedores das semifinais vão disputar a finalíssima em partidas também em dois jogos. Ao final das partidas, o vencedor será o campeão Estadual da Série A do Carioca.

Mas o campeonato não acabou para outras equipes que buscam o troféu secundário, a Taça Rio. Simultaneamente, os clubes que terminaram a Taça Guanabara entre a 5º e 8º posição irão disputar as semifinais dessa etapa. Também no sistema de ida e volta, o 5º x 8º, já o 6º x 7º. Os vencedores do confronto avançam à final. Quem vencer será o dono da Taça Rio.

Como chegam os favoritos

O Rubro-negro, clube mais vitorioso do campeonato com 37 títulos, deve começar o Carioca com algumas das peças do sub-20, já que a programação do clube visa usar o Estadual como uma pré-temporada aos inícios do trabalho de Paulo Sousa. Nomes como Matheus França e Lázaro estão entre os jogadores que podem estrear. Diferentemente dos rivais, o Flamengo ainda não fez contratações no elenco para a temporada 2022. Já o Vasco, que atravessa reformulação financeira e no elenco para a temporada, com 15 saída e 8 reforços, pode aproveitar os destaques da Copinha; Figueredo, JP Galvão, Zé Vitor, Vinícius Paiva e Pimentel, que estão treinando com a equipe principal.

O Fluminense, por sua vez, foi quem se agitou no mercado, destaque para a contratação do atacante argentino Germán Cano, que trocou o Cruz Maltino pelo tricolor, além de Nathan, Felipe Melo, Willian e o recém chegado goleiro Fabio, ex-Cruzeiro.

O Botafogo, embalado com a nova diretoria e visando o reencontro com a série A do Brasileirão, quer responder a altura da expectativa no início do ano. Após perder o destaque do clube Rafael Navarro, que se transferiu para o Palmeiras, o alvinegro o jovem Vinícius Lopes, revelação do Goiás, além do zagueiro Willian Klaus.

Confira a programação da primeira rodada:

25 de janeiro

21h

Boavista X Botafogo (Cariocão Play)

26 de janeiro

15h30

Audax-Rj X Nova Iguaçu (Cariocão Play)

18h

Volta Redonda X Vasco (Cariocão Play)

21h35

Flamengo X Portuguesa-Rj (Record Rio/ Flow Sport Club/ Cariocão Play)

27 de janeiro

15h30

Madureira X Resende (Cariocão Play)

21h

Fluminense X Bangu (Cariocão Play)

