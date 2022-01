Carioca, Paulista, Mineiro: onde assistir aos jogos do fim de semana

O fim de semana está repleto de jogos da segunda rodada dos Campeonatos Estaduais espalhados pelo país. No sábado, 29, Santos e Botafogo-SP abrem a agenda, às 11h, pelo Paulista, na Vila Belmiro. Às 16h30, é a vez de Atlético-MG e Tombense entrarem em campo pelo Mineiro. As partidas serão exibidas via pay-per-view, pelo Premiere e pelos aplicativo dos Estaduais. No domingo, 30, mais jogos completam a agenda, com destaque para Santo André e Cortininhas, com transmissão do Youtube do Paulistão.

A molecada do Flamengo, que brilhou na estreia do Carioca volta a campo no sábado, 29, às 18h, diante do Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo terá transmissão exclusiva do pay-per-view do Estadual. Pouco mais tarde, às 19h, pelo Gaúcho, o Internacional, que estrou com vitória, encara o União Frederiquense, em partida exibida pelo Premiere.

No domingo, 30, é a vez de São Paulo tentar se redimir da derrota na estreia do Paulista. A partida será diante do Ituano, no Morumbi, às 16h, exibido ao vivo em TV aberta da Record. Às 18h e com transmissão ao vivo do Youtube do Paulistão, o Corinthians visita o Santo André, e simultaneamente, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense também visita o Madureira, após tropeço na primeira rodada. A partida será exibida pelo pay-per-view do Cariocão play.

Confira a lista de onde assistir aos jogos deste fim de semana:

Campeonato Mineiro

Sábado, 29

16h30 – Atlético-MG x Tombense – Premiere

Domingo, 30

11h – Athletic x Cruzeiro – Premiere e Sportv

16h – URT x Caldense – Futebol Mineiro TV

16h – Patrocinense x Uberlândia – Futebol Mineiro TV

Campeonato Carioca

Sábado, 29

15h30 – Audax Rio x Portuguesa – Cariocão Play

18h – Volta Redonda x Flamengo – Cariocão Play

21h – Vasco x Boa Vista – Cariocão Play

Domingo, 30

11h – Resende x Nova Iguaçu – Cariocão Play

16h – Botafogo x Bangu – Cariocão Play, Record Rio, Flow Sport Club (Youtube e Twitch) e canais de Casimiro, Ronaldo e Gaules (Twitch)

18h – Madureira x Fluminense – Cariocão Play

Campeonato Paulista

Sábado, 29

11h – Santos x Botafogo SP – Premiere

16h – São Bernardo x Palmeiras – Record SP, HBO Max

18h30 – Ponte Preta x Inter de Limeira – HBO MAX

18h30 – Ferroviária x Água Santa – Paulistão Play

Domingo, 30

16h – São Paulo x Ituano – Premiere, Record TV

18h30 – Santo André x Corinthians – Premiere, Paulistão (Youtube)

20h – Bragantino x Guarani – Paulistão Play

20h30 – Novorizontino x Mirassol – Paulistão Play

Campeonato Gaúcho

Sábado, 29

16h30 – Brasil de Pelotas x Grêmio – Globo RS

19h– Internacional x União Frederiquense – Premiere

Domingo, 30

18h – São Luiz x Juventude – Sportv

