Carioca, Paulista e Mineiro: onde assistir aos jogos desta quarta-feira

Os campeonatos estaduais mais tradicionais do país começaram a tomar o espaço do futebol para a temporada 2022. Nesta quarta-feira, 26, às 19h (de Brasília), o Santos faz sua estreia no Campeonato Paulista diante do Inter de Limeira, já Atlético Mineiro e Vila Nova disputam a primeira rodada do Mineiro. Mais tarde, às 21h35, o atual campeão carioca Flamengo entra em campo pela primeira rodada da Taça Guanabara diante da Portuguesa-RJ. Completam a agenda do dia partidas da Copa Africana de Nações e do Campeonato Gaúcho.

Após as estreias de Corinthians e Palmeiras, o Santos debuta no Campeonato Paulista diante do Inter de Limeira, em partida de transmissão exclusiva do HBO Max. Simultaneamente, pelo Mineiro, o Atlético, agora comandado pelo argentino ‘El Turco’ Mohammed, encara o Vila Nova, em Nova Lima, com transmissão via pay-per-view do Premiere.

O Palmeiras, que estreou com vitória no domingo em jogo adiantado devido ao calendário para o Mundial de Clubes, encara a Ponte Preta, às 21h35, no Allianz Arena, com transmissão em Tv aberta pela Record e pay-per-view.

No Rio, será a vez de Flamengo e Vasco debutarem na competição. Às 19h, Vasco encara o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, e terá desfalque de Vitinho que sofreu uma lesão durante jogo-treino, já o Tricolor de Aço, por sua vez, quer repetir a campanha da temporada anterior quando chegou às semifinais.

Às 21h35, é a vez do Flamengo encarar a Portuguesa-RJ, no estádio Luso Brasileiro. O Rubro-negro deve estrear com time composto por jovens do sub-21 em partida que será exibida em TV aberta na Record Rio e canais Flow Sport Club e Twitch de Casimiro.

Confira os jogos desta quarta-feira, 26:

Copa Africana de Nações

13h – Costa do Marfim x Egito – sem transmissão

16h – Mali x Guiné Equatorial – sem transmissão

Campeonato Paulista

15h – Água Santa x São Bernardo – Premiere e Paulistão Play

19h – Inter de Limeira x Santos – HBO Max

19h – Ituano x Novorizontino – Premiere e Paulistão Play

21h35 – Palmeiras x Ponte Preta – TV Record SP (aberta), Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30 – Audax-RJ x Nova Iguaçu – Cariocão Play e Eleven Sports

19h – Volta Redonda x Vasco – Cariocão Play e Eleven Sports

21h35 – Flamengo x Portuguesa-RJ – TV Record Rio (aberta), Cariocão Play, Flow Sport Club e Twitch de Casimiro

Campeonato Mineiro

17h – Cruzeiro x URT – O Tempo Sports

19h – Vila Nova x Atlético Mineiro – Premiere

19h – Tombense x Pouso Alegre – Futebol Mineiro TV

20h – Urbelândia x Athletic – Futebol Mineiro TV

20h – Democrata x Patrocinense – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h – Juventude x Internacional – Premiere, Sportv e Globo-RS

19h – Grêmio x Caxias – Premiere

