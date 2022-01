Carioca, Mineiro e Paulista: onde assistir aos jogos desta terça-feira

O fim de janeiro chegou e os estaduais passaram a tomar o espaço do futebol. Nesta terça-feira, 25, às 21h, o Corinthians estreia contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, Boavista e Botafogo jogam pelo Carioca e Caldense e América-MG disputam a primeira rodada do Mineiro. Fora do país, Copa Africana de Nações e Campeonato Português são os maiores destaques.

Valendo pela primeira rodada do Paulistão, o Corinthians recebe a Ferroviária, às 21h, na Neo Química Arena. O time do interior, treinado pelo ex-jogador Elano, busca boa campanha, enquanto o alvinegro da capital foca no título da competição. A partida será transmitida via Premiere e a plataforma de streaming Paulistão Play.

Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo será visitante contra o Boavista, mas jogando no Estádio Nilton Santos. Mesmo com desfalques, o atual campeão da Série B chega favorito para o duelo. A partida será transmitida, às 21h, pelo Pay-Per-View do Carioca e Eleven Sports. Simultaneamente, a Caldense recebe o América Mineiro, para a abertura do Mineiro 2022. Com transmissão de SporTV e Premiere, as equipes estreiam pelo estadual.

Confira os jogos desta terça-feira, 25:

Copa Africana de Nações

13h – Senegal x Cabo Verde – sem transmissão

16h – Marrocos x Malaui – sem transmissão

Campeonato Português

16h45 – Benfica x Boavista – FoxSports e Star+

Campeonato Paulista

19h – Botafogo-SP x Santo André – Premiere e Paulistão Play

21h – Corinthians x Ferroviária – Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

21h – Boavista x Botafogo – Pay-per-view do Carioca e Eleven Sports

Campeonato Mineiro

21h – Caldense x América-MG – SporTV e Premiere

