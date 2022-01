Carille testa positivo para covid-19 e vira baixa no Santos

O Santos ganhou um desfalque nos últimos dias de pré-temporada. Neste domingo, 23, o técnico Fábio Carille testou positivo para covid-19 e deve ser baixa para a estreia do Peixe no Campeonato Paulista.

Segundo publicou o clube nas redes sociais, o treinador está assintomático e em isolamento. Por conta disso, a coletiva de imprensa prevista para segunda-feira foi cancelada.

O Santos ainda salientou que o departamento médico realiza testes de covid-19 diariamente com jogadores, comissão técnica e demais profissionais envolvidos, sempre antes das atividades.

A estreia do Peixe no Campeonato Paulista será contra a Inter de Limeira no dia 26, quarta-feira, às 19h, em duelo que será disputado no Estádio Major Levy Sobrinho.

