Canadá goleia Jamaica e volta à Copa do Mundo após 36 anos

Depois de 36 anos, o Canadá vai voltar a disputar uma Copa do Mundo. Neste domingo, 27, os canadenses golearam a Jamaica por 4 a 0 e carimbaram a sua vaga para o mundial que será disputado no Catar, em novembro.

No jogo que definiu a classificação canadense, Larin e Buchanan abriram a contagem na primeira etapa, enquanto Hoillett e Mariappa (contra) transformaram a vitória em goleada no segundo tempo.

Com campanha sólida na liderança do hexagonal das eliminatórias da Concacaf, o Canadá chegou aos 28 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Panamá, quinto colocado, e nem pela Costa Rica, que é a atual quarta colocada.

Os três primeiros colocados garantem vaga direta para a Copa, enquanto o quarto colocado disputa a repescagem contra o vencedor das eliminatórias da Oceania.

Com isso, o Canadá vai disputar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A última e única participação do país foi em 1986, quando o Mundial foi disputado no México. A campanha, porém, não foi boa, e a seleção canadense ficou zerada na lanterna do Grupo C, que contou também com União Soviética, França e Hungria.