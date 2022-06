Canadá entra em greve por melhores condições e cancela amistoso

A seleção do Canadá disputará a Copa do Mundo depois de 36 anos de ausência no maior evento do evento. No último domingo, 6, seus jogadores se negaram a realizar um amistoso preparatório para o Catar, diante do Panamá, em Vancouver, ao exigir melhorias nas condições de trabalho junto à federação. O duelo foi cancelado com menos de três horas de antecedência.

Em carta, os atletas cobraram uma revisão nos contratos de televisão e patrocínio vigentes desde 2018, 40% do valor da premiação pela classificação à Copa do Mundo do Catar e equidade de pagamentos de diárias em relação à seleção feminina. Além disso, o time cobrou maior auxílio da federação para que familiares e amigos possam acompanhar a delegação no Catar.

Segundo a imprensa local, a premiação pela vaga à Copa do Mundo foi de 10 milhões de dólares, mas apenas 10% do valor foi dividido entre os atletas. Os jogadores canadenses, que já haviam faltado a um treino, pediram desculpas aos torcedores de Canadá e Panamá pelo cancelamento de última hora.

O presidente da federação, Nick Bontis, se disse “muito desapontado” com a postura dos atletas em entrevista coletiva em Vancouver.

A statement by Canada Soccer President, Nick Bontis on the cancellation of today's #CANMNT v Panama match. pic.twitter.com/Udfqrwrv2S — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 6, 2022

“A Canada Soccer está comprometida com os princípios de justiça e equidade, e acreditamos que apresentamos uma proposta justa aos jogadores. Nós comparamos nossa oferta às de outras equipes pelo mundo. Sobre a questão da igualdade de gênero levantada, a Canada Soccer também está comprometida a oferecer as mesmas condições aos dois times”, afirmou Nick Bontis, sem detalhar qual das seleções recebe mais atualmente. A equipe feminina canadense está entre as melhores do mundo e é a atual campeã olímpica.

“Mesmo que só tivéssemos as seleções masculina e feminina para administrar e nada mais, sem o futsal, sem as seleções de base dos dois gêneros, sem os programas de desenvolvimento para treinadores, sem programa de desenvolvimento de árbitros, sem campeonatos nacionais, mesmo assim não teríamos condições de pagar o que eles querem. É insustentável”, completou o presidente da federação.

O Canadá está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Croácia e Marrocos.

Canada Soccer's Men's National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 5, 2022