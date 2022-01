Campeonato Mineiro 2022: datas, destaques e onde assistir

O Campeonato Mineiro 2022 começa na próxima terça-feira, 25, com grandes destaques e novidades na transmissão. A partida inaugural é entre Caldense e América Mineiro, às 21h, em Poços de Caldas. A primeira fase do torneio é no sistema de pontos corridos, com 12 equipes se enfrentando em turno único. Os quatro melhores avançam para as semifinais e os clubes que ficarem entre 5º e 8º lugar jogam o Troféu Inconfidência, vencido pelo Pouso Alegre em 2021. A final do estadual, em jogo único, está programada para dia 3 de abril.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Defendendo o título estadual, o Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, se apresentou para a temporada mais tarde do que todos os rivais e vive processo de adaptação do novo treinador Antônio Mohamed. Atual vice-campeão, o América Mineiro precisará dividir as atenções do Mineiro com a Libertadores, inédita na história do clube. O Cruzeiro, recentemente comprado por Ronaldo Fenômeno, passa por reconstrução e enxerga o torneio como um possível troféu na temporada.

Seguindo orientação do Governo do Estado de Minas Gerais, a FMF (Federação Mineira de Futebol) aderiu a uma limitação de público, permitindo o máximo de 20.000 torcedores por partida, em razão da alta nos casos de Covid-19. O campeonato também conta com novidades na transmissão, tendo em vista que os jogos do Cruzeiro como mandante serão transmitidos com exclusividade por um serviço de streaming pago, o O Tempo Sports, e o Futebol Mineiro TV, que passará partidas de clubes do interior, gratuitamente.

Favoritos e possíveis surpresas

O Atlético Mineiro, “dono do país” na temporada passada, é, sem dúvidas, o principal favorito. Com elenco estrelado e investimento forte, luta para conquistar o título mineiro pela terceira vez consecutiva, algo inédito no estado neste século, e manter a boa fase, com a chegada do novo treinador ‘Turco’ Mohamed e de um reforço renomado, o zagueiro uruguaio Diego Godín. Por outro lado, o Galo precisará dividir atenções com a Libertadores, competição com jogos marcados para o início de abril, após a decisão do estadual.

Rival do Galo nas maiores competições do calendário, o América Mineiro busca voltar a vencer o estadual, após cinco anos. Vice-campeão em 2021, quando perdeu a decisão para o Atlético, chega para esta edição em uma nova fase. Aberto para investimentos e com SAF (sociedade anônima do futebol) aprovada, o clube pode sofrer para conciliar as primeiras fases da Libertadores, disputadas em fevereiro e março. Um desafio para o treinador Marquinhos Santos, que ganhou como reforço o experiente Wellington Paulista.

Continua após a publicidade

Focado de maneira quase exclusiva no Mineiro, o Cruzeiro tem a chance de coroar a reconstrução. Após ser comprado por Ronaldo Fenômeno no fim de 2021, o clube celeste passa por corte de gastos e uma reformulação de elenco, incluindo a saída do goleiro Fábio, após 16 anos. Recém-chegado, o treinador uruguaio Paulo Pezzolano terá seu primeiro desafio já no Estadual. O experiente zagueiro Maicon, com passagens por São Paulo, Porto e Galatasaray, retornou ao clube que o formou.

Correndo por fora, o Tombense é a “quarta força” do estado em 2022. Promovido para a Série B após vice-campeonato da terceira divisão nacional, o clube da zona da mata mineira vive crescente nos últimos anos e pode surpreender. Uberlândia, de boa campanha na Série D 2021, é um possível candidato para uma boa campanha.

Confira os participantes do Campeonato Mineiro 2022 e a cidade-sede:

América Mineiro – Belo Horizonte

Athletic Club – São João del Rei

Atlético Mineiro – Belo Horizonte

Caldense – Poços de Caldas

Cruzeiro – Belo Horizonte

Democrata – Governador Valadares

Patrocinense – Patrocínio

Pouso Alegre – Pouso Alegre

Tombense – Tombos

URT – Patos de Minas

Uberlândia – Uberlândia

Vila Nova – Nova Lima

A primeira rodada do Campeonato Mineiro 2022:

25 de janeiro

21h – Caldense x América Mineiro – Ronaldão, Poços de Caldas – SporTV

26 de janeiro

17h – Cruzeiro x URT – Independência, Belo Horizonte – O Tempo Sports

19h – Tombense x Pouso Alegre – Antônio Guimarães de Almeida, Tombos – Futebol Mineiro TV

19h – Vila Nova x Atlético Mineiro – Alçapão do Bonfim, Nova Lima – Premiere

20h – Democrata x Patrocinense – Mamudão, Governador Valadares – Futebol Mineiro TV

20h – Uberlândia x Athletic – Parque do Sabiá, Uberlândia – Futebol Mineiro TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!