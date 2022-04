Campeonato Italiano tem briga acirrada pelo título; veja tabela e partidas

A reta final do Campeonato Italiano promete grandes partidas na busca pelo título nacional. Neste fim de semana, a 34ª rodada da competição terá o líder Milan visitando a Lazio, além do clássico entre Inter de Milão e Roma, no Giuseppe Meazza, enquanto o Napoli mede forças com o Empoli, fora de casa. Confira a agenda e o resumo do campeonato até aqui.

O Milan, com 71 pontos, segue precisando apenas de si para voltar a erguer o scudetto depois de onze anos. Na vice-liderança com 69 pontos está a Inter, atual campeã, seguida por Napoli, que tem 67. Nas últimas rodadas, o Milan viu a vantagem diminuir, após dois empates consecutivos. A Inter vem de três vitórias.

A Juventus de Massimiliano Allegri tem 63 e chances remotas de alcançar o título, mas com cinco pontos de vantagem para o quinto colocado deve assegurar a vaga na próxima Liga dos Campeões.

Na ponta da tabela desde a 25ª rodada, o Milan está a cinco partidas de pôr fim ao incomodo jejum sem conquistar o campeonato nacional. Único remanescente daquela conquista em 2010/2011, é o camisa 11, Ibrahimovic, autor de oito gols e duas assistências na temporada, mas, atualmente, machucado.

A artilharia isolada da competição é do atacante Ciro Immobile, da Lazio, autor de 25 gols. Atrás dele, está o sérvio Dusan Vlahovic, com 23 gols – vale lembrar que 16 destes gols foram pela Fiorentina, clube que ele trocou pela Juventus em janeiro.

Os jogos restantes:

Milan

24/4 – Lazio (fora de casa)

1/5 – Fiorentina (em casa)

8/5 – Verona (fora de casa)

15/5 – Atalanta (em casa)

22/5 – Sassuolo (fora de casa)

Inter de Milão

23/4 – Roma (em casa)

1/5 – Udinese (fora de casa)

8/5- Empoli (em casa)

15/5 – Cagliari (fora de casa)

22/5 – Sampdoria (fora de casa)

Napoli

24/4 – Empoli (fora de casa)

1/5 – Sassuolo (em casa)

8/5 – Torino (fora de casa)

15/5 – Genoa (em casa)

22/5 – Spezia (fora de casa)

Juventus

25/4 – Sassuolo (fora de casa)

1/5 – Venezia (em casa)

8/5 – Genoa (fora de casa)

15/5 – Lazio (em casa)

22/5 – Fiorentina (fora de casa)

