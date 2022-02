Campeonato Italiano planeja torneio nos EUA durante a Copa do Catar

Dirigentes da Série A, a elite do futebol italiano, estudam a possibilidade de realizar um torneio entre as 20 equipes que fazem parte do campeonato nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo no Catar. A competição aconteceria, provavelmente, entre novembro e janeiro, meses em que os campeonatos europeus ficarão estagnados por causa dos jogos do mundial.

Segundo o principal executivo da liga, Luigi de Siervo, a ideia desse torneio é fazer com que os atletas mantenham suas atividades para o resto da temporada e não percam o ritmo, já que a Copa acontece bem no meio da temporada europeia.

Outro objetivo, seria mostrar um pouco mais do futebol italiano para o mercado americano, uma vez que para Luigi, esse é um mercado estratégico.

Os jogos nos Estados Unidos seriam pensados para não coincidirem com as datas e horários dos confrontos no Catar. O projeto ainda está em estudo e, para dar certo, será preciso a aprovação da Uefa, Fifa, além de órgãos regionais, como federações e ligas.

