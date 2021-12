Francês: PSG vence Montpellier e segue com 100% de aproveitamento

O Paris Saint-Germain segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Neste sábado, 25, o PSG recebeu o Montpellier, no Parc des Princes, pela oitava rodada da competição, e venceu por 2 a 0, com gols do volante Idrissa Gueye e do meia Julian Draxler.

Com o triunfo, o time de Neymar, Messi e companhia dispara na liderança da tabela, com 24 pontos em oito jogos disputados. Já o Montpellier estaciona no meio da tabela, com 9 pontos somados.

Na próxima rodada do Francês, o PSG visita o Rennes, no domingo, 3, às 8h (de Brasília). Antes, porém, a equipe de Paris recebe o Manchester City pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, 28, às 16h. Já o Montpellier encara o Strasbourg pela competição nacional, no sábado, 2, às 12h.

Na partida, o time da casa abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Di María recebeu na entrada da área e rolou na medida para Gueye, que arrumou para a canhota e mandou uma bomba no ângulo direito do goleiro Omlin.

O PSG ampliou já na reta final da partida aos 43 minutos do segundo tempo. Neymar tocou para Draxler, que, livre dentro da área pela direita, dominou e chutou cruzado para estufar a rede.