Campeões dos estaduais em destaque: o resumo do final de semana

O final de semana ficou marcado pelas decisões dos Estaduais. Entre os destaques, Grêmio e Atlético-MG conseguiram defender a hegemonia recente em seus estados. No Rio de Janeiro, o Fluminense superou o Flamengo para quebrar um jejum de dez anos sem conquistar o Cariocão. Já em São Paulo, o Palmeiras conquistou o primeiro título estadual sob comando de Abel Ferreira com direito a goleada. Confira, a seguir, o resumo do fim de semana.

Grêmio é pentacampeão gaúcho

Depois de vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Grêmio voltou a vencer o Ypiranga, desta vez por 2 a 1 na Arena lotada, e confirmou o pentacampeonato gaúcho. Empurrado por mais de 40 mil torcedores, o Tricolor construiu o resultado com gols dos defensores Bruno Alves e Rodrigues. Este foi o 41º título de campeonato estadual da história do clube.

Ter vocês do nosso lado é a melhor coisa do mundo! 🏆🏆🏆🏆🏆⚽🇪🇪 #Gauchão2022 #PentacampeãoGaúcho pic.twitter.com/C1z5Qd4Yxv — Grêmio FBPA (@Gremio) April 2, 2022

Atlético-MG tricampeão sobre o Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro voltaram a decidir o Campeonato Mineiro, e o Galo levou a melhor. Em decisão disputada em jogo único, com Mineirão dividido, no sábado, o clube alvinegro venceu com tranquilidade por 3 a 1. Hulk foi o destaque do jogo e balançou a rede em duas oportunidades, e ainda deu assistência para o gol de Nacho Fernández. Com o título em cima do rival, o Atlético-MG venceu a competição pela terceira vez consecutiva.

Agora é oficial: a taça do Mineiro é nossa (outra vez, rs)! #CAMpeãoMaisUmaVez! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ovkWFWEhOB — Atlético 😷 (@Atletico) April 3, 2022

Fluminense campeão carioca após 10 anos

Também no sábado, o Fluminense segurou empate em 1 a 1 com o Flamengo e voltou a conquistar o Campeonato Carioca depois de dez anos. O artilheiro Germán Cano, que já havia marcado os dois gols da vitória no jogo de ida, voltou a balançar a rede e garantiu o resultado suficiente para confirmar o título. De quebra, o Tricolor impediu o tetracampeonato do rival.

Palmeiras campeão com goleada

Já no domingo, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão em grande estilo. Depois de perder por 3 a 1 no jogo de ida, disputado no Morumbi, o Verdão reverteu o resultado em casa e goleou por 4 a 0 com o apoio da sua torcida no Allianz Parque. Foi o quinto título do clube sob comando de Abel Ferreira, que atingiu outras marcas inéditas. Danilo, Zé Rafael e Raphel Veiga (duas vezes) anotaram os gols da partida, que também teve atuação decisiva de Dudu.

Fortaleza campeão invicto da Copa do Nordeste

Também no domingo, o Fortaleza voltou a conquistar o título da Copa do Nordeste. Com gol de Yago Pikachu, de pênalti, o Leão do Pici venceu o Sport por 1 a 0 e sagrou-se bicampeão da competição. A conquista, que veio de maneira invicta, contou com uma linda festa da torcida do Fortaleza no Castelão lotado.

BICAMPEÃO DO NORDESTE! 🏆🏆 pic.twitter.com/YFBxpbGyDC — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 3, 2022