Campeão pelo PSG, Messi tem temporada menos goleadora em 15 anos

Contratado pelo Paris Saint-Germain no ano passado após fazer história no Barcelona, Messi era uma das armas para a bilionária equipe francesa conquistar a Liga dos Campeões. Mas, aos 34 anos, o argentino não empolgou, demorou a encaixar com Neymar e Mbappé e, com nove gols em 30 jogos, faz até aqui a temporada menos artilheira dos seus últimos 15 anos de carreira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Desde que desembarcou em Paris, Messi, além dos nove gols, realizou 13 assistências. Ao todo, participou diretamente de 22 gols – sua pior marca desde 2006/07, quando tinha 19 anos. Desde então, o argentino nunca finalizou uma temporada sem anotar 25 ou mais participações diretas com a camisa do Barcelona.

Em apenas duas temporadas Messi fez menos gols que na atual: em 2004/05, sua primeira como profissional, aos 17 anos, em que fez nove partidas e balançou as redes uma única vez, e em 2005/06, quando foi a campo 25 vezes e marcou oito gols, aos 18 anos. Depois disso, o argentino nunca terminou uma temporada sem pelo menos 10 gols, o que pode voltar a acontecer agora.

Além da temporada com críticas sobre seu rendimento individual, a questão coletiva também pesou negativamente. Contratado para levar o PSG ao título da Liga dos Campeões, o argentino encerrou a temporada apenas com a taça do Campeonato Francês, em meio a vaias dos próprios torcedores organizados do time. O contrato com a equipe parisiense vai até junho de 2023.

Veja o número de gols que Messi fez por clubes desde que estreou pelo profissional:

2004/05 – 1 gol em 9 jogos

2005/06 – 8 gols em 25 jogos

2006/07 – 17 gols em 36 jogos

2007/08 – 16 gols em 40 jogos

2008/09 – 38 gols em 51 jogos

2009/10 – 47 gols em 53 jogos

Continua após a publicidade

2010/11 – 53 gols em 55 jogos

2011/12 – 73 gols em 60 jogos

2012/13 – 60 gols em 50 jogos

2013/14 – 41 gols em 46 jogos

2014/15 – 58 gols em 57 jogos

2015/16 – 41 gols em 49 jogos

2016/17 – 54 gols em 52 jogos

2017/18 – 45 gols em 54 jogos

2018/19 – 51 gols em 50 jogos

2019/20 – 31 gols em 44 jogos

2020/21 – 38 gols em 47 jogos

2021/22 – 9 gols em 30 jogos*

*Até 25/4/2022

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!