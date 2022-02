Camarões x Egito impacta rival do Palmeiras no Mundial; onde assistir

Camarões e Egito jogam a semifinal da Copa Africana de Nações nesta quinta-feira, 3, às 16h (de Brasília), no Estádio Olembe, em Yaoundé. O esperado duelo pode impactar o possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, tendo em vista que o Al Ahly – clube egípcio que, se vencer o Monterrey, do México, enfrenta o time brasileiro na semifinal – tem seis atletas defendendo a seleção. Se o Egito for à final, que acontece no domingo, 6, o Al Ahly não terá esses jogadores na estreia da competição da Fifa, no sábado, 5.

Os jogadores do Al Ahly na seleção são o goleiro Mohamed El-Shenawy, os defensores Akram Tawfik e Ayman Ashraf, os meio-campistas Amr Al-Soleya e Hamdi Fathi e o atacante Mohamed Sherif.

A relevância da semifinal fez com que a Band, detentora dos direitos de transmissão da Copa Africana no Brasil, decidisse passar o jogo ao vivo na TV aberta, fugindo da lógica inicial, que previa a exibição de jogos apenas aos finais de semana.

Camarões, sede da edição e com cinco títulos africanos, busca fazer valer o mando de campo e ter a chance de se aproximar do adversário no ranking de troféus. Enquanto isso, a seleção egípcia, heptacampeã, deseja manter a hegemonia continental.

Nos bastidores, o jogo já começou, quando Samuel Eto’o, atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol, comparou a partida a uma guerra. A declaração não teve boa repercussão, e Carlos Queiroz, treinador do Egito, reagiu: “responderemos à guerra com futebol, com alegria. Estamos aqui para fazer as pessoas felizes, não para matá-las”. O técnico ainda lembrou do incidente ocorrido durante o jogo entre Camarões e Comores durante a Copa Africana, que deixou oito mortos no Estádio Yaoundé.

