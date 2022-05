Deportivo Cali x Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, 4, a partir das 21h (de Brasília), no estádio Coloso de Palmaseca, na Colômbia, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo terá transmissão pelo streaming da Conmebol TV.

Depois de vencer o Fortaleza por 1 a 0 no fim de semana, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Timão centraliza atenções novamente na competição sul-americana.

Líder do grupo E com seis pontos, se conseguir nova vitória deve não só se aproximar de uma vaga na próxima fase como, também, praticamente assegurar a primeira colocação.

A equipe, porém, terá dois desfalques importantes: o volante Paulinho, que sofreu grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e só deve retornar em 2023, e o técnico português Vítor Pereira, que encontra-se isolado em decorrência da Covid-19.

O Deportivo Cali, segundo colocado com quatro pontos, tem até o momento uma vitória, uma derrota e um empate. A equipe colombiana vem de vitória no Campeonato Colombiano diante do o Once Caldas por 1 a 0, porém não tem feito uma boa campanha. Caso vença a partida, o time pode tomar a liderança do adversário alvinegro.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h

Talleres-ARG x Flamengo – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Colón-ARG x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

21h

Always Ready-BOL x Boca Juniors-ARG – Conmebol TV

Olimpia-PAR x Peñarol-URU – ESPN e Star+

Deportivo Cali-COL x Corinthians – Conmebol TV

23h

Tolima-COL x Independiente del Valle-EQU – Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Universidad Católica-CHI – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Sul-Americana

19h15

Atletico-GO x Defensa y Justicia-ARG – Conmebol TV

Metropolitanos-VEN x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

Antofagasta-CHI x LDU-EQU – Conmebol TV

21h30

Fluminense x Junior Barranquilla-COL – Conmebol TV

Barcelona de Guayaquil-EQU x Lanús-ARG – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Novorizontino-SP x CRB-AL – Premiere

21h

CSA-AL x Criciúma – SporTV e Premiere

