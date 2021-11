Calculadora nas mãos: as contas do torcedor do Atlético-MG para o título

Os gritos de “é campeão” foram ouvidos, mesmo que timidamente, das arquibancadas do Mineirão após o Atlético Mineiro vencer por 2 a 0 o Juventude, no último sábado, 20, resultado que deixou o time de Belo Horizonte muito perto da conquista do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar do otimismo de torcedores, ainda há cuidado nos bastidores do clube para cravar a conquista que pode romper uma espera de 50 anos – o único brasileiro da história veio em 1971, sob o comando de Telê Santana. PLACAR explica as contas dos atleticanos.

“Já esperamos tanto tempo para o título, por que não esperar mais um ou dois joguinhos?”, afirmou Cuca, que no último dia 4 já havia externado preocupação com a matemática para o título: “vamos falar em números, sabe? Eu adoro falar números, porque eu só fico com eles na cabeça. Acordo de madrugada e é número, vai de manhã e são números. A gente é uma calculadora, vive pensando em números”.

O Galo não conseguirá cravar o troféu nesta terça-feira, 23, na partida contra o Palmeiras, em São Paulo. Contudo, em caso de vitória sobre o clube paulista e um tropeço (empate ou derrota) do Flamengo contra o Grêmio, o torcedor atleticano poderá soltar, oficialmente, o grito no próximo dia 28, jogando em casa, contra o Fluminense.

Líder com 74 pontos em 33 jogos, oito acima do Flamengo, o Atlético pode coroar tão breve um ano brilhante. Ambos podem fazer mais 15 pontos, ou seja, em caso de aproveitamento perfeito dos cariocas, a pontuação máxima é 81 pontos. Assim, em uma situação hipotética de apenas vitórias flamenguistas, o Galo comemorará o troféu se marcar mais oito pontos e chegar a 82. Desse modo, para que o título seja confirmado já neste fim de semana, o principal rival atleticano na briga precisa tropeçar contra o Grêmio e o time de Cuca vencer os dois próximos confrontos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Porém, caso a conquista seja adiada, na próxima terça-feira, dia 30, o elenco de Hulk e companhia pode conquistar o tão sonhado título sem estar em campo. Nesse dia, o Flamengo recebe o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e, qualquer resultado que não seja uma vitória rubro-negra, destina o troféu à Minas Gerais. Belo Horizonte certamente estará paralisada assistindo ao jogo e torcendo para o clube cearense.

De qualquer forma, sem depender de terceiros, três vitórias consecutivas já afirmam o Brasileirão para o alvinegro, logo, contra o Bahia, dia 2 de dezembro, em Salvador, o time pode chegar aos 83 pontos e passar a faixa de campeão. Segundo estudo matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo tem 98,5% de chances de título.

A pontuação máxima que o Atlético pode alcançar é 89 pontos, o que não colocará o clube como o time com mais pontos conquistados no Brasileirão de pontos corridos com 38 jogos, ficando atrás apenas do Flamengo de 2019, que marcou em 90. Quando o Campeonato Brasileiro contava com 24 equipes (46 partidas), o Cruzeiro chegou aos 100 pontos, na edição de 2003. O Galo, porém, se chegar a 83 pontos, já ultrapassará em aproveitamento de pontos o maior rival.

