Buffon renova por duas temporadas com o Parma e jogará até os 46 anos

O Parma anunciou nesta segunda-feira, 28, a renovação do contrato do goleiro Gianluigi Buffon, de 44 anos, até 2024. Com isso, o campeão mundial pela Itália deve atuar no mínimo até os 46 anos pelo clube que o revelou.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Atualmente na segunda divisão, o Parma enfrenta uma temporada difícil na briga pelo acesso à elite. Com 32 pontos, o time está na 13ª colocação, nove pontos atrás da primeira equipe na zona de classificação para os playoffs – hoje, é o Frosinone, na oitava posição.

Lançado pelo Parma em 1995, Buffon ficou na equipe até 2001, quando foi vendido para a Juventus, na negociação mais cara do mundo à época para um goleiro.

No time de Turim, o goleiro fez história, defendendo a camisa da “Velha Senhora” por 19 temporadas e conquistando dez vezes o Campeonato Italiano. Pela seleção italiana, ele foi campeão ainda da Copa do Mundo de 2006.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!