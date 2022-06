Bruno Guimarães supera concorrência e tem chance de garantir vaga na Copa

O meia campista Bruno Guimarães é um dos destaques da escalação da seleção brasileira que enfrenta a Coreia do Sul em amistoso nesta quinta-feira,2, às 8h (de Brasília), em Seul. Autor de três assistências e um gol nos últimos jogos com a Amarelinha, o jogador de 24 anos do Newcastle parece ter desbancado a concorrência de nomes como Arthur, Douglas Luiz e Gerson no meio campo de suplentes no ciclo do Mundial. Contra os sul-coreanos, Guimarães tem uma ótima chance de mostrar serviço ao técnico Tite e firmar vaga na lista final dos convocados ao Mundial, em novembro.

Até aqui, Bruno Guimarães disputou apenas seis jogos pelo seleção adulta, todas pelas Eliminatórias para a Copa. No último jogo, contra Bolívia, em março, foi titular ao lado de Fabinho e Paquetá. Deu uma assistência e marcou um gol na goleada por 4 a 0.

Com Casemiro e Fabinho poupados por terem disputado a final da Liga dos Campeões no último sábado, Bruno Guimarães fará dupla com Fred contra a Coreia do Sul. “Nas minhas primeiras duas convocações eu estava nervoso para caramba, agora me sinto em casa, feliz, já fico zoando com todo mundo. Quando você se sente em casa, seu futebol melhora. Não à toa, nas últimas três partidas dei três assistências, fiz um gol, isso é bom”, disse o meia carioca consagrado no Athlético-PR em entrevista coletiva nesta terça-feira pré-jogo.

A boa fase não se limita à seleção. O brasileiro vem brilhando com a camisa do Newcastle desde que chegou ao Reino Unido em janeiro vindo do francês Lyon.

A rápida adaptação à Premier League rapidamente o tornou uma das peças-chave do técnico Eddie Howe. No primeiro semestre do ano, GGuimarães soma 17 jogos e cinco gols marcados pelo time inglês, o último sobre o Arsenal na penúltima rodada da Premier League. Na ocasião, foi eleito o melhor jogador em campo pela terceira vez em 10 jogos no torneio.

Pela seleção brasileira, Bruno Guimarães foi um dos destaques na equipe olímpica medalha de ouro, em Tóquio ano passado. Atuou ainda em outros dois jogos pela equipe principal, contra Chile e Peru, em setembro, entrando na segunda etapa. Já neste ano, entrou contra Paraguai, em fevereiro, e foi titular no último jogo, contra Bolívia.

Bruno Guimarães tem ganhado espaço na seleção de Tite a cerca de seis meses da Copa do Catar como um dos nomes do banco de reserva da equipe. Ao longo do ciclo, Tite convocou outros nomes para o meio campo, como Arthur, da Juventus, Douglas Luiz, do Aston Villa e Gerson, do Marseille.

